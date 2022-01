Cele mai populare metode de plata online

Exista cateva caracteristici principale pe care fiecare magazine online trebuie sa le aiba pentru a putea vinde. Poate ca cea mai importanta dintre toate este o modalitate plata.

Daca acesta nu poate accepta plati online, atunci obiectivul principal al afacerii respective, acela de a vinde si a face bani, este imposibil.

Piata online este extrem de competitiva, de aceea este necesar pentru un magazine online sa aiba o modalitate de a accepta plati, iar daca are mai multe este avantaj mare.

Orice magazin online trebuie sa ia in considerare o serie de metode de plata online, fiecare capabila sa ofere o experienta de plata intuitive, rapida si sigura.

In acelasi timp, cumparatorii trebuie sa se asigure ca au la dispozitie metode de plata care sa le pastreze datele in siguranta. Astfel, pentru a putea satisface o clientela mare, orice magazine online trebuie sa stie principalele informatii despre metodele de plata online si cele mai importante optiuni disponibile.

Cardul de cumparaturi sau de debit

Desigur, cel mai popular element pentru plata online este cardul. Cei mai multi oameni care cumpara online folosesc un card care poate sa fie de cumparaturi sau de debit. Este foarte important ca datele de pe card sa fie cunoscute doar de catre posesor, altfel acesta risca sa fie victima fraudelor financiare online. De aceea, orice comparator trebuie sa fie foarte atent la fiecare magazine online si la cat de bine este securizat acesta atunci cand vine momentul platii. In acelasi timp, cardurile de cumparaturi si de debit pot fi folosite si pentru cumparaturile normale, dar protectia lor este o sarcina in plus, deoarece pierderea unui card trebuie semnalata imediat pentru a nu permite utilizarea acestora de catre straini.

PayPal

PayPal este una dintre cele mai cunoscute, daca nu chiar cea mai cunoscuta platforma pentru platile online din intreaga lume. Aceasta este foarte avantajoasa atunci cand vine vorba de plati internationale, in cazul celor care cumpara produse din alte tari, dar nu au la dispozitie moneda corespunzatoare. Platforma face in mod automat conversia fara ca un comparator sa fie nevoit sa deschida un cont in moneda in care trebuie sa faca plata. In acelasi timp, este folosite si pentru tranzactii financiare intre persoane juridice, deorece prin aceasta se pot emite facturi valabile.

Sistemul de plata online in rate fara card

Platile in rate sunt un avantaj deosebit pentru cei care vor sa achitizioneze produse pentru care nu au la dispozitia in acel moment suma intreaga. In afara de cardul de credit, se pot face cumparaturi online prin sisteme special create pentru plati in rate la parteneri. Astfel, se pot face achizitii fara dobanda, in rate, dar si fara grija ca exista un card care poate fi pierdut. Astfel, protectia lor este memorarea datelor contului de catre detinator.

In concluzie, platile online sunt atat rapide, cat si sigure, iar tehnologia a ajutat la dezvoltarea multor astfel de sisteme pentru un plus de confort.