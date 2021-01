Cererea pe piaţa IT este de 3 ori mai mare decât oferta de salariaţi

Comunicat Alten

Anual, câteva zeci de mii de studenți termină facultăți cu profil tehnic în România, însă nevoia de pe piața autohtonă de IT și inginerie este de trei ori mai mare, subliniază ALTEN, subsidiara locală a grupului de origine franceză și una dintre cele mai importante companii de consultanță în IT și inginerie. Competiția privind recrutarea angajaților din cele două industrii devine acerbă, pe măsură ce tot mai mulți jucători străini vin în țară și își deschid birouri locale, punând presiune asupra forței de muncă disponibile. În ceea ce privește criteriile de selecție, acestea au suferit câteva schimbări în timpul pandemiei. Companiile din IT&C caută, în continuare, să angajeze talente de top, deși recunosc că, în prezent, candidații manifestă o ușoară reticență privind schimbarea jobului din cauza nesiguranței generate de contextul pandemic global.

România are mai mulți ingineri decât SUA și se situează în topul global cu cei mai mulți IT-iști

România este una dintre cele mai valoroase piețe din punct de vedere al resurselor umane, având un potențial imens, în special în ceea ce privește recrutarea experților din IT&C. Țara noastră are un număr mai mare de ingineri pe cap de locuitor decât Statele Unite ale Americii, India sau China, și este, de altfel, a șasea țară în lume în ceea ce privește numărul specialiștilor în IT, depășind Regatul Unit, Germania și Canada. Aceste caracteristici o fac să devină extrem de atractivă pentru angajatori, în special pentru multinaționale.

Adrian Nicolae

„Piața forței de muncă locale este una dintre cele mai competitive din regiune, dacă nu chiar din Europa. Noi preferăm să abordăm această situație ca pe o provocare și să inovăm constant, atât în procesul de recrutare, cât mai ales în retenția angajaților”, consideră Adrian Nicolae, Director Executiv al ALTEN România.

Criteriile de selecție a candidaților au suferit câteva schimbări în timpul pandemiei, potrivit experților ALTEN, însă nu majore. Plusul acestei perioade a venit, însă, din flexibilizarea conceptului de lucru remote, astfel încât, astăzi, căutarea candidaților potriviți se extinde în toate orașele țării, descoperind talente care înainte nu erau neapărat accesibile din cauza distanțelor geografice.

Cât de greu este să recrutezi în industria locală de inginerie și IT, în pandemie?

Identificarea talentelor pe o piață atât de competitivă precum cea locală este nu numai un proces provocator, ci și unul care consumă mult timp – pentru specialiștii în HR nu este neobișnuit ca identificarea persoanei potrivite pentru un rol într-o companie din industria IT&C să dureze câteva luni. În prezent, companiile din domeniu caută specialiști cu experiență, dar sunt atente și la personalitatea angajaților. Însă indiferent de situație, angajatorii vor candidați bine pregătiți care să performeze și să le aducă plus valoare.

Tehnologiile pentru care România are, încă, insuficienți specialiști IT sunt profilurile JavaScript și, în special, cele cu framework-urile Angular si Node.Js., sunt de părere reprezentanții ALTEN. În ceea ce privește proiectele de inginerie de pe plan local, companiile sunt în căutarea unor dezvoltatori software, în special din industria automotive, deoarece se lucrează intens în procese de Cercetare și Dezvoltare (Research & Development), cu tehnologii inovatoare.

Flavia Vasilescu

„Căutăm profesioniști dornici să se dezvolte, să fie expuși la proiecte diverse, din industrii diverse. În continuare căutăm să angajăm top talents pentru clienții noștri. Principala schimbare impusă de pandemie, atât pentru cei care își căutau o nouă oportunitate, cât și pentru angajatori, a fost mutarea procesului de recrutare exclusiv în online, astfel încât toată lumea să fie în siguranță. Adaptarea rapidă a proceselor a dus chiar la o eficientizare a timpului de angajare, permițându-ne totuși o evaluare corectă a candidaților”, explică Flavia Vasilescu, Senior Recruitment Manager în cadrul ALTEN România.

La nivel macro, dincolo de atragerea talentelor în IT&C, România pare, în acest moment, o țintă bună pentru dezvoltarea activităților locale, datorită raportului bun între cost și calitate. Acest lucru înseamnă că, în special acum, când majoritatea companiilor sunt atente la acest aspect, precum și datorită digitalizării accelerate, care permite munca eficientă la distanță, țara noastră va deveni tot mai atractivă.

Însă din cauza nesiguranței generate de pandemia de coronavirus, în prezent, candidații manifestă o ușoară reticență în a-și schimba locul de muncă, susține specialistul în recrutare. „În lunile aprilie, mai și iunie ale acestui an am întâmpinat cea mai mare reticență la schimbare, atât din partea angajaților, cât și a colaboratorilor. Din vară am simțit o relaxare și, treptat, am început să avem rezultate mai bune în procesele de recrutare”.

ALTEN a reușit să atragă un număr mare de candidați prin extinderea networking-ului fiecărui recruiter, precum și prin îmbunătățirea procesului de căutare și selecție. Totodată, pentru a menține un ritm constant de creștere a echipelor, compania a abordat noi segmente de piață, diversificându-și portofoliul, precum: inginerie civilă, inginerie medicală sau inginerie feroviară, stabilind colaborări cu companii din industriile respective.

Totodată, Vasilescu mărturisește că, în continuare, proiectele sunt îngreunate, în special în inginerie, deoarece partenerii sunt rezervați în a crește numărul persoanelor din echipă sau a schimba structura departamentelor, dar și pentru că există candidați dispuși să facă o schimbare doar după primul trimestru al anului viitor ori chiar „după pandemie”.

Cele mai căutate beneficii din prezent

Potrivit ALTEN, într-o piață a locurilor de muncă extrem de competitivă, unde specialiștii au la dispoziție o paletă largă de oferte, companiile din domeniu își concentrează eforturile pe atragerea și, mai ales, pe reținerea talentelor de top. Adaptarea beneficiile la nevoile angajaților este esențială, în acest moment.

“În afara facilităților clasice (tichete de masă, abonamente de sevicii medicale), noi încurajăm un stil de viață cât mai activ, precum și dezvoltarea personală a angajaților prin intermediul unor parteneriate cu rețele de săli de fitness, librării online sau platforme educaționale. Dincolo de acestea, oferim și avantaje precum work from home (chiar și înaintea pandemiei), flexibilitatea programului, diversitatea proiectelor, inițiative de dezvoltare personală și profesională, la care se adaugă un mediu de lucru motivant, ce promovează comunicarea și dezvoltarea relațiilor sociale. Toate sunt elemente extrem de importante pentru candidații din IT, dar și din inginerie”, punctează Flavia Vasilescu.

Nu în ultimul rând, în contextul schimbărilor generate de adaptarea la COVID-19, ALTEN a extins lista beneficiilor și în mediul virtual, oferindu-le angajaților posibilitatea să participe la evenimente care să-i ajute să-și dezvolte abilități profesionale, dar și la evenimente digitale la care să se relaxeze și să ia o binemeritată pauză de la activitatea lor zilnică.