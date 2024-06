CGS România: Piața românească de outsourcing, mai solidă ca oricând

Într-o perioadă marcată de provocări economice globale, piața românească de Business Process Outsourcing (BPO) continuă să crească de la an la an, oferind companiilor soluții esențiale pentru reducerea costurilor și optimizarea operațiunilor. Computer Generated Solutions (CGS) România, lider în acest sector, subliniază importanța externalizării ca răspuns strategic la incertitudinile actuale. Cu o valoare estimată de 375 milioane dolari* în 2024, piața locală de BPO are toate premisele pentru a crește cu peste 30% în următorii cinci ani. România se afirmă astfel ca un hub strategic pentru investiții, mai ales datorită unei forțe de muncă bine pregătite.

Astfel, conform estimărilor Statista*, piața locală de externalizare a proceselor de afaceri ar putea atinge aproape 500 de milioane de dolari în următorii cinci ani. La nivel global, SUA domină acest segment, cu o valoare a pieței de peste 146 miliarde de dolari în acest an.

„Cu o economie în creștere constantă, susținută de consum și exporturi, la care se adaugă regimul fiscal favorabil și un cost al vieții redus, România este o locație strategică, tot mai prezentă pe radarul investitorilor. Oferta de forță de muncă bine educată, cu un nivel ridicat de specializare în domenii de interes precum IT sau inginerie, a încurajat dezvoltarea constantă a serviciilor de suport, iar România are toate premisele pentru a deveni un jucător cheie pe piața globală de profil”, a declarat Vladimir Sterescu, Country Manager CGS România.

Țările din Estul Europei: Piețe-cheie pentru industria de externalizare

România și țările din Estul Europei, cum ar fi Bulgaria și Polonia, sunt piețe-cheie pentru industria de BPO în regiune. Aceste țări au atras investiții datorită costurilor reduse și forței de muncă bine pregătite. Mai nou, investițiile în tehnologii de automatizare și inteligență artificială continuă să crească pentru a îmbunătăți eficiența și a reduce costurile.

„Există, de asemenea, o tendință crescândă de nearshoring, companiile preferând furnizori mai apropiați geografic pentru a îmbunătăți comunicarea și a reduce barierele culturale. Furnizorii de BPO se specializează în industrii specifice, cum ar fi finanțele și sănătatea, pentru a oferi servicii personalizate și de înaltă calitate”, a mai afirmat Vladimir Sterescu

Influența inflației asupra industriei de outsourcing

În ultimii ani, inflația a devenit un subiect central în peisajul economic din Europa, influențată de o serie de factori semnificativi, aspect ce a avut impact în diverse industrii, inclusiv sectorul outsourcing.

Inflația a atins niveluri record în Europa, iar creșterea generalizată a costurilor a avut drept efecte cumulative reducerea profitabilității multor companii, determinându-le să caute soluții de reducere a costurilor, inclusiv externalizarea activităților non-esențiale.

“Companiile de outsourcing pot ajuta clienții să facă față inflației prin reducerea costurilor operaționale și creșterea eficienței. Prin externalizarea activităților non-esențiale, cum ar fi suportul tehnic, serviciile de customer care și gestionarea datelor, companiile își pot aloca resursele către activitățile de bază. BPO-ul oferă acces la tehnologii moderne și practici de management performante care pot îmbunătăți calitatea serviciilor și reduce timpii de răspuns căutând mărirea eficienței.

În România și în regiune, CGS a construit una din cele mai importante prezențe de centre de suport, asigurându-și astfel accesul la un număr semnificativ de oameni talentați.

Avantajele pieței de externalizare din Europa de Est

Piața de outsourcing din Europa de Est oferă condiții excelente pentru clienți, combinând costuri competitive cu servicii de înaltă calitate. Spre deosebire de regiunile din Asia, unde prețurile pot fi mai mici, România se remarcă prin profesionalism, calitate și utilizarea tehnologiilor avansate. Mai mult decât atât, piața de profil din această regiune beneficiază de o forță de muncă educată și multilingvă, permițând oferirea de soluții personalizate și eficiente pentru clienți din întreaga lume.

“BPO-urile din Europa de Est reprezintă o opțiune atractivă datorită echilibrului între cost și calitate. Deși externalizarea către aceste firme poate fi mai costisitoare decât în alte regiuni (ex. Asia sau America de Sud), valoarea oferită este superioară datorită gradului crescut de educație, ceea ce duce la un standard de calitate ridicat. Astfel, clienții beneficiază de servicii de externalizare care nu doar reduc costurile, ci și îmbunătățesc eficiența operațională și satisfacția finală a clienților”, subliniează Vladimir Sterescu.

Provocările globale accelerează externalizarea proceselor de afaceri

În ultimii ani, economia globală a fost supusă unor presiuni semnificative, de la pandemia de COVID-19 până la izbucnirea unor conflicte comerciale și militare, care au generat incertitudine și au forțat companiile, indiferent de talie, să găsească soluții pentru a se adapta din mers noilor realități socio-economice și geopolitice.

„Perturbările economice din ultimii ani au determinat multe organizații să externalizeze procesele critice către furnizori de încredere, vizând nu doar reducerea costurilor, ci și creșterea eficienței. Per ansamblu, acest lucru a antrenat o schimbare de paradigmă la nivelul industriei, accelerând trecerea către modele BPO mai flexibile, digitale și orientate spre rezultate”, a subliniat reprezentantul companiei.

Țările stabile din Europa Centrală și de Est, printre care și România, au beneficiat de un aflux de afaceri noi, ceea ce a generat un interes crescut pentru acest tip de servicii. La nivel global, conflictul a evidențiat importanța diversificării geografice, determinând companiile să își extindă operațiunile BPO în mai multe locații în vederea reducerii riscurilor.

„Toate aceste transformări fac ca piața românească de externalizare să asiste la creșteri constante determinate de oportunități semnificative într-un context economic global provocator. Cu o forță de muncă bine pregătită și adaptabilă, investițiile continue în tehnologie și o poziție strategică în Europa de Est, România este bine poziționată pentru a deveni un jucător cheie pe piața globală de outsourcing”, a încheiat Vladimir Sterescu.

