Cheltuielile de Ziua Îndrăgostiților, în continuă creștere în România

Valoarea cumpărăturilor pentru Ziua Îndrăgostiților (14 februarie) a crescut cu 180% în ultimii 10 ani, la nivel global

În România, valoarea cumpărăturilor a crescut cu 411% în ultimii 10 ani

51% dintre români vor cumpăra cadouri online în acest an

60% dintre români vor opta pentru magazinele locale, din apropiere

Preparate gătite acasă, picnicuri în interior și sesiuni de spa acasă, în topul experiențelor romantice pentru acest an

Romanticii investesc mai mult decât oricând cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, întrucât, la nivel global, cheltuielile au crescut cu 180% în ultimii 10 ani, potrivit raportului anual „Mastercard Love Index”. Cu toate acestea, noul context vine cu noi moduri prin care cuplurile își vor petrece timpul împreună și, respectiv, cheltui banii în acest an.

Studiul oferă o analiză profundă a trendurilor și obiceiurilor de consum în preajma celei mai romantice zile din an, prin interpretarea tranzacțiilor cu cardurile de credit, debit și prepaid din întreaga lume, pe o perioadă de patru zile, în trei ani consecutivi (9-15 februarie, între 2011 și 2020).

În România, cheltuielile pentru cadouri de Ziua Îndrăgostiților au crescut cu 411% în ultimii 10 ani, în timp ce numărul tranzacțiilor a crescut cu 1701%. Românii au rămas fideli cadourilor tradiționale, conform analizei, buchetele de flori (+1258%), restaurantele (+774%), bijuteriile (+342%) și excursiile romantice (+225%) înregistrând cele mai mari valori ale investițiilor.

Anul trecut, consumatorii au cheltuit peste 16 milioane de dolari, comparativ cu peste 3 milioane de dolari în 2011. Volumul cheltuielilor destinate excursiilor au ajuns la peste 3 milioane de dolari în 2020, comparativ cu peste 1 milion de dolari în 2011, în timp ce, anul trecut, achizițiile de buchete de flori au avut o valoare totală de peste 200.000 de dolari. În plus, în anul anterior, românii au investit peste 1 milion de dolari în achiziția de bijuterii, comparativ cu peste 300.000 de dolari în 2011.

În ceea ce privește cumpărăturile online din preajma Zilei Îndrăgostiților, studiul relevă un avans record al tranzacțiilor online, de 633% pe parcusul ultimilor 10 ani. De asemenea, tranzacțiile contactless s-au apreciat cu 57% anul trecut, comparativ cu 2019. 51% dintre români au declarat că vor achiziționa cadouri online în acest an, iar 60% vor opta pentru magazinele locale, din apropiere.

Ținând cont că măsurile de restricție pentru limitarea răspândirii virusului sunt încă în vigoare în majoritatea țărilor din Europa, livrările de mâncare, plimbările în parc, mesele gătite, sesiunile de film sau de spa din propria locuință se numără printre principalele activități cu ajutorul cărora cuplurile vor recrea o atmosferă romantică în casă. Astfel, 57% dintre români au declarat că sunt mai creativi în planificarea Zilei Îndrăgostiților din acest an, iar 55% acordă mai mult timp pentru pregătirea experiențelor sau cadourilor.

Chiar dacă pandemia ne-a limitat posibilitatea de a ne întâlni fizic cu cei dragi, aceasta nu i-a oprit, însă, pe mulți dintre români să își găsească dragostea. Astfel, 22% dintre români și-au găsit jumătatea online în ultimul an, 29% au declarat că au avut întâlniri pe Zoom sau FaceTime, iar 43% au optat pentru întâlniri în aer liber (ex. plimbări în parc).

„De aproape un deceniu, Mastercard Love Index oferă date relevante despre trendurile și comportamentele de consum din preajma celei mai romantice zile din an. Desigur, de aproape un an, viața noastră arată cu totul diferit, însă am putut observa în continuare tranzacții realizate cu ocazia acestei sărbători, întrucât consumatorii apelează la magazinele online pentru cadouri, precum și la experiențe recreate în confortul casei. Pandemia a reprezentat, fără îndoială, un catalizator pentru creșterea activității în e-commerce din ultimul an, iar ca rezultat, am putut ajuta mai mulți oameni să îmbrățișeze tranziția către mediul digital, oferindu-le o experiență de cumpărături online sigură și convenabilă”, a declarat Raluca Nicolaescu, Head of Marketing Mastercard România.

Top 10 experiențe romantice planificate pentru Ziua Îndrăgostiților din acest an:

O masă gătită acasă – 42% O plimbare în parc – 39% Preparate de la restaurant livrate acasă – 29% Maraton de filme acasă – 26% O plimbare prin orașul natal – 20% Un picnic în casă – 13% O zi de spa acasă – 13% O seară de jocuri – 11% Un picnic spontan afară – 9% O întâlnire online (Zoom, FaceTime, etc.) – 7%