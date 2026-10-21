China și Belarus își consolidează cooperarea strategică



Premierul Chinei Li Qiang s-a întâlnit, luni după-amiază, cu omologul belarus, Alexander Turchin, în marja celei de-a 25-a reuniuni ale prim-miniștrilor din cadrul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), la Dushanbe, în Tadjikistan.

Li Qiang a declarat că, sub îndrumarea strategică a liderilor celor două țări, parteneriatul strategic cuprinzător pentru toate vremurile dintre China și Belarus se dezvoltă constant. Anul viitor, cele două țări vor marca 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, iar China este dispusă să colaboreze cu Belarus pentru a consolida încrederea strategică reciprocă, a aprofunda cooperarea reciproc avantajoasă și a promova dezvoltarea comună a celor două țări.

Li Qiang a subliniat că China este pregătită să consolideze alinierea strategiilor de dezvoltare ale celor două țări, să organizeze cu succes „Anul cooperării industriale China-Belarus”, să aprofundeze cooperarea în domenii precum industria auto, economia digitală, inteligența artificială și economia verde, precum și să extindă comerțul cu servicii și investițiile. China este dispusă să importe mai multe produse de calitate din Belarus și să sprijine companiile chineze să investească în această țară. Cele două părți ar trebui, de asemenea, să intensifice schimburile în domeniile culturii, turismului, tineretului, mass-media și la nivel local. China dorește să consolideze coordonarea cu Belarus în cadrul mecanismelor precum OCS și BRICS, pentru a promova multilateralismul și comerțul liber.

Alexander Turchin a declarat că Belarus este dispus să profite de împlinirea a 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între cele două țări pentru a aprofunda cooperarea în domenii precum comerțul, economia, industria și sectorul auto, pentru a extinde cooperarea în domenii emergente precum inteligența artificială și economia digitală și pentru a intensifica schimburile culturale și cooperarea la nivel local, contribuind astfel la dezvoltarea continuă a parteneriatului strategic cuprinzător pentru toate vremurile dintre Belarus și China.