Li Qiang s-a întâlnit cu prim-vicepreședintele Iranului

Premierul Consiliului de Stat al Chinei, Li Qiang, a avut duminică, la Dușanbe, o întrevedere cu prim-vicepreședintele Iranului, Mohammad Reza Aref, în marja celei de-a 25-a reuniuni a Consiliului Șefilor de Guvern (prim-miniștrilor) ai statelor membre ale Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS).

Li Qiang a declarat că atât China, cât și Iran sunt țări cu civilizații străvechi, iar prietenia tradițională dintre ele datează de departe. În cei 55 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, relațiile chino-iraniene au înregistrat o dezvoltare stabilă și optimă, rezistând în fața schimbărilor vicisitudinilor internaționale. Anul acesta se împlinesc 10 ani de la stabilirea parteneriatului strategic cuprinzător dintre China și Iran, Beijingul dorind să profite de această ocazie pentru a acționa alături de partea iraniană pentru a obține noi progrese în schimburile și cooperarea în toate domeniile.

Li Qiang a subliniat că, de la începutul acestui an, situația din Orientul Mijlociu a fost turbulentă și instabilă. Președintele Xi Jinping a prezentat o propunere în patru puncte pentru menținerea și promovarea păcii și stabilității în Orientul Mijlociu și o inițiativă în patru puncte privind promovarea securității comune în regiune, care au stârnit un ecou larg în rândul țărilor din regiune și al comunității internaționale. China consideră că suveranitatea și securitatea tuturor statelor trebuie respectate, părțile implicate trebuind să persevereze în alegerea păcii, să reia cât mai curând posibil dialogul și negocierile, pentru soluționarea divergențelor pe cale politică și diplomatică și restabilirea cât mai rapidă a liniștii în regiune. China a depus în permanență eforturi maxime și va continua să depună eforturi pentru promovarea păcii, stabilității și dezvoltării în regiune.

La rândul său, Mohammad Reza Aref a declarat că Iranul acordă o importanță deosebită relațiilor cu China și dorește să mențină contacte strânse la toate nivelurile, să consolideze cooperarea reciproc avantajoasă în toate domeniile, să intensifice colaborarea în cadrul unor platforme multilaterale precum Organizația de Cooperare de la Shanghai și mecanismul BRICS și să promoveze dezvoltarea continuă și aprofundată a parteneriatului strategic cuprinzător iraniano-chinez. În calitate de mare putere responsabilă, China a susținut întotdeauna multilateralismul și s-a dedicat protejării intereselor comune ale țărilor din Sudul Global, iar partea iraniană apreciază acest lucru. Iranul mulțumește Chinei pentru perseverența sa în a promova pacea și a opri războiul, salută și sprijină inițiativele și pozițiile importante prezentate de China pentru promovarea păcii și securității în Orientul Mijlociu, dorind să soluționeze conflictele și divergențele prin dialog și consultări, cu speranța de a reveni cât mai curând posibil la Memorandumul de înțelegere de la Islamabad și a restabili cât mai rapid posibil pacea și liniștea în regiune, a adăugat prim-vicepreședintele iranian.