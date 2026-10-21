CMG a organizat la Shanghai Gala internațională a artelor audiovizuale



China Media Group (CMG) a organizat duminică, la Centrul de Expoziții din Shanghai, Gala internațională a artelor audiovizuale, ultimul eveniment din cadrul Carnavalului internațional al artelor audiovizuale, inițiat pe 24 septembrie de grupul media chinez împreună cu Primăria Shanghai.

În discursul său, directorul CMG, Shen Haixiong, a amintit că, în ultimii opt ani, instituția a aplicat strategia „5G+4K/8K+AI”, a dezvoltat în mass-media productivitatea de nouă calitate și a folosit tehnologii avansate la realizarea emisiunilor și a altor produse audiovizuale. Alături de alți oficiali și de reprezentanți ai media, Shen Haixiong a lansat o campanie internațională de colaborare creativă în domeniul artelor audiovizuale.

La gală a fost lansată Platforma de producție și distribuție a dramelor scurte și a microdramelor animate multilingve realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. Primul proiect al platformei este microdrama animată „Lydia meets the greats”.

Tot cu această ocazie a fost făcută publică Inițiativa prieteniei audiovizuale pentru instituirea unei ordini audiovizuale digitale globale, bazate pe incluziune, sustenabilitate și pe plasarea omului pe primul loc.

CMG și Primăria Shanghai au anunțat, de asemenea, că vor construi împreună, în districtul Jing’an din Shanghai, un ecran LED sferic imersiv UHD, cu diametrul de 55 de metri.

Carnavalul internațional al artelor audiovizuale a inclus expoziții, forumuri și concerte. Cel mai important punct al programului a fost spectacolul imersiv „Lumea de vis audiovizuală”, care a transformat sala de teatru într-o scenă uriașă. Datorită tehnologiilor de proiecție 3D mapping, captare a mișcării (motion capture) și LiDAR (Light Detection and Ranging), ce este o tehnologie de măsurare la distanță și modelare spațială, bazată pe analiza reflexiei impulsurilor luminii laser, spectatorii au avut impresia că devin personaje și au putut interacționa cu actorii.