Li Qiang și Mihail Mișustin au prezidat cea de-a 31-a reuniune a liderilor de guverne China-Rusia

Premierul chinez Li Qiang și omologul său rus, Mihail Mișustin, au prezidat, la 21 octombrie, la Sankt Petersburg, cea de-a 31-a reuniune a liderilor de guverne din China și Rusia.

Cu acest prilej, Li Qiang a subliniat că, în ultimii ani, în contextul unei situații internaționale complexe și volatile, China și Rusia au avansat împreună, sub îndrumarea șefilor de stat ai celor două țări, contribuind la contracararea instabilității și incertitudinii la nivel mondial. Cooperarea dintre cele două părți s-a dezvoltat constant, devenind tot mai dinamică, solidă, amplă și stabilă. Parteneriatul strategic multilateral China-Rusia pentru o nouă epocă a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare rapidă și susținută. China este dispusă să colaboreze cu Rusia pentru aprofundarea cooperării în spiritul respectului reciproc și al avantajului reciproc, precum și pentru punerea în aplicare a consensurilor la care au ajuns liderii celor două țări.

La rândul său, Mihail Mișustin a menționat că anul acesta se împlinesc 25 de ani de la semnarea Tratatului de bună vecinătate, prietenie și cooperare dintre China și Rusia. Relațiile bilaterale se află la cel mai înalt nivel din istorie, constituind un model de cooperare între două țări. În pofida situației internaționale dificile, cooperarea economică și comercială dintre cele două părți înregistrează rezultate încurajatoare. Rusia este dispusă să aprofundeze cooperarea pragmatică cu China în diverse domenii, pe baza beneficiilor comune, a respectului reciproc și a prieteniei de bună vecinătate, și să protejeze interesele comune ale celor două țări.

Cei doi premieri au ascultat, de asemenea, rapoartele de activitate prezentate de Comisia de Cooperare pentru Investiții China-Rusia, Comisia de Cooperare Energetică China-Rusia, Comisia de Cooperare Umanistă China-Rusia, Comitetul de Reuniune a Liderilor de Guverne China-Rusia și Comisia Interguvernamentală de Cooperare dintre regiunile de nord-est ale Chinei și Orientul Îndepărtat al Rusiei.

Li Qiang și Mihail Mișustin au apreciat activitatea desfășurată de aceste organisme în cursul anului și au subliniat importanța intensificării cooperării în domeniile economic și comercial, al investițiilor, energiei, aerospațial, financiar și industrial, precum și în cel al conectivității, al inteligenței artificiale, al biotehnologiei și al economiei digitale. Totodată, cei doi premieri au convenit să organizeze împreună Anul chino-rus al educației, să intensifice schimburile interumane în domenii precum turismul, cultura, tineretul și mass-media, să impulsioneze cooperarea dintre autoritățile locale și să consolideze comunicarea și coordonarea în afacerile internaționale.

La finalul reuniunii, cei doi premieri au semnat un comunicat comun și au asistat la ceremonia de semnare a unei serii de acorduri de cooperare în domeniile economiei și comerțului, științei și tehnologiei și educației.