Coexistența armonioasă dintre oameni și animalele sălbatice în Parcul Național al Tigrilor și Leoparzilor din nord-estul Chinei

Parcul Național al Tigrilor și Leoparzilor din nord-estul Chinei este situat la granița dintre provinciile Jilin și Heilongjiang și se întinde pe o suprafață de 14.100 de kilometri pătrați. Parcul a fost înființat în 2021, în contextul intensificării activităților umane ilegale, precum braconajul, și al degradării pădurilor.

În ultimii cinci ani, rata de acoperire forestieră a parcului a ajuns la 96,6%. Numărul tigrilor siberieni a crescut de la 27 în 2017 la 72 în prezent, iar cel al leoparzilor de Amur a urcat de la 42 la 115. Ambele populații s-au multiplicat, iar rata de supraviețuire a puilor de tigru siberian sălbatic a crescut de la 30% la 50%.

Tigrul siberian se numără printre cele mai amenințate specii de animale din lume, în timp ce leopardul de Amur este o specie importantă pentru conservarea biodiversității la nivel internațional.

Parcul dispune de un sistem integrat de monitorizare a animalelor sălbatice, care coordonează utilizarea sateliților, dronelor, camerelor cu infraroșu și inteligenței artificiale. Pe baza volumului mare de date colectate, a fost realizată și o hartă a principalelor zone în care își desfășoară activitatea tigrii siberieni.

În noiembrie 2025, o cameră cu infraroșu a surprins o femelă de tigru siberian în timp ce se plimba prin pădure împreună cu cei cinci pui ai săi. Este prima înregistrare video realizată în China în care au fost surprinși simultan șase tigri siberieni sălbatici.

Pentru a reduce conflictele dintre oameni și animalele sălbatice, autoritățile locale au introdus o serie de măsuri inovatoare. Atunci când sistemul de monitorizare detectează apropierea tigrilor sau a leoparzilor de așezările umane, acesta trimite alerte locuitorilor prin intermediul telefoanelor mobile și al difuzoarelor instalate în localități. În același timp, dronele echipate cu sisteme de imagistică termică emit unde sonore menite să îndepărteze tigrii și leoparzii de zonele locuite și să îi îndrume înapoi spre pădure.

De asemenea, au fost construite garduri de protecție cu o înălțime de patru metri și o lungime totală de peste 40 de kilometri. Totodată, sunt organizate activități educative pentru a spori gradul de conștientizare a riscurilor și pentru a preveni incidentele dintre oameni și animalele sălbatice.