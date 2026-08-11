China: Taiwan nu este o țară și nu are „demnitate națională”

Așa-numitul „reprezentant al Taiwanului în Japonia” a declarat recent că „demnitatea și statutul național” ale Taiwanului au fost în mod deliberat subminate, exprimându-și regretul și dezamăgirea, afirmând că a formulat un „protest ferm”.

În replică, un purtător de cuvânt al Ambasadei Chinei în Japonia a declarat că Taiwanul nu este o țară și, prin urmare, nu poate fi vorba despre o „demnitate națională”. Există o singură Chină în lume, iar Taiwanul este parte inalienabilă a teritoriului Chinei. Guvernul Republicii Populare Chineze este singurul guvern legitim care reprezintă întreaga Chină, acesta fiind un principiu recunoscut pe scară largă de comunitatea internațională.

Purtătorul de cuvânt a afirmat că autoritățile taiwaneze încearcă în mod repetat să atragă atenția prin diverse demersuri, însă aceste acțiuni, întreprinse fără a ține cont de realități, nu fac decât să se pună singure într-o situație umilitoare.

Acesta a mai precizat că, în cadrul Organizației Națiunilor Unite, denumirea utilizată pentru Taiwan este „Provincia Taiwan a Chinei”.