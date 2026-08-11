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China: Zona Zangnan face parte din teritoriul Chinei

Radio China Internaţional
Autor
Radio China Internaţional
(Foto: www.cfp.cn)

Zona Zangnan face parte din teritoriul Chinei, a declarat Guo Jiakun, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

„Partea chineză nu a recunoscut niciodată așa-numitul „Arunachal Pradesh”, înființat ilegal de India. Prin publicarea așa-numitelor „denumiri standard”, partea indiană încearcă să înlocuiască denumirile geografice folosite de China de mult timp. Această acțiune este ilegală și lipsită de valabilitate și nu poate schimba în niciun fel faptul că zona Zangnan face parte din teritoriul Chinei”, a subliniat Guo Jiakun.

Potrivit relatărilor, India a publicat, în 7 august, așa-numitele „denumiri standard”pentru 27 de locații din „Arunachal Pradesh”. Ministerul de Interne al Indiei a declarat că înscrierea oficială pe hartă a denumirilor acestor zone va contribui la o mai bună informare a publicului cu privire la zonele respective.

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