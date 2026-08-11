Xi Jinping a transmis un mesaj de solidaritate președintelui Columbiei, în urma puternicului cutremur

Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a transmis marți un mesaj de solidaritate președintelui Columbiei, Abelardo de la Espriella, în urma puternicului cutremur produs în această țară.

Xi Jinping a transmis, în numele guvernului și al poporului chinez, sincere condoleanțe familiilor victimelorși și-a exprimat profunda compasiune față de cei răniți. Totodată, președintele chinez și-a exprimat convingerea că, sub conducerea guvernului columbian, condus de președintele Abelardo de la Espriella, poporul columbian va rămâne unit și va depune toate eforturile pentru a face față cât mai rapid urmărilor dezastrului și pentru a-și reconstrui casele și comunitățile afectate.