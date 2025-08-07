Chișinăul elimină influența Gazprom asupra furnizării de gaze din Republica Moldova

Chișinăul mai face un pas către independența energetică și eliminarea definitivă a șantajului energetic al Rusiei asupra Republicii Moldova – din 1 august compania fiică a Gazprom – Moldovagaz – pierde controlul asupra infrastructurii de asigurare cu gaze a Republicii Moldova, infrastructură care va fi preluată de compania statului „Energocom”, scrie presshub.ro.

Astfel, Moldovagaz ar urma să rămână doar cu atribuții în domeniul distribuției, adică livrarea gazelor de la punctele de branșament ale rețelelor de transport, de presiune înaltă, până la consumatorii finali, iar Energocom va deveni furnizorul principal pentru consumatori.

În felul acesta va fi eliminat un intermediar în procesul de furnizare a gazelor – Moldovagaz – care după sistarea livrărilor de la Gazprom și invazia rusă în Ucraina, ca persoană juridică afiliată Gazpromului, nu mai poate procura gaze pe piețele internaționale.

Practic, și până acum munca Moldovagaz de achiziție a gazelor pe piața angro o făcea Energocom, dar profiturile rămâneau la compania deținută de Gazprom, notează Ministerul Energiei de la Chișinău.

Citeşte articolul integral AICI