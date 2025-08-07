Vara 2025 în eCommerce: 10,9% mai multe comenzi la final de iunie prin platforma easySales; Trendyol și FashionDays, cele mai rapide creșteri

Flanco și Altex sunt marketplace-urile care au cea mai mare creștere a numărului de produse listate la final de iunie, în comparație cu ianuarie

Mai multe statistici și tendințe ale pieței de comerț electronic vor fi prezentate în 25 septembrie, în cadrul eCommerce Talks by easySales

La finalul lunii iunie, numărul de comenzi înregistrate prin intermediul easySales a crescut cu 10,94% față de nivelul înregistrat în prima lună a acestui an, iar la nivel de marketplace-uri, cele mai rapide evoluții ale numărului de comenzi o au noii intrați în ecosistemul easySales, Trendyol și FashionDays, potrivit unui comunicat de presă.

„Datele primei jumătăți de an ne arată, pe de o parte, un apetit constant de consum din partea utilizatorilor prin intermediul marilor marketplace-uri, consacrate pe piața locală, dar și o rapidă accelerare a achizițiilor prin intermediul noilor platforme pe care le-am integrat în ecosistemul easySales. De asemenea, vedem evoluții tot mai rapide și la nivelul listării de produse – tot mai mulți comercianți intră în marketplace-uri și accesează, astfel, canale rapide și eficiente de vânzare. Constant analizăm evoluția pieței de eCommerce și, în această toamnă, vom prezenta o nouă radiografie a pieței românești, în cadrul evenimentului nostru eCommerce Talks by easySales”, declară Ciprian Cazacu, CEO și cofondator easySales.

Dacă noii veniți Trendyol și FashionDays au înregistrat creșteri procentuale accelerate, specifice marketplace-urilor aflate la începutul integrării în easySales, de 2316,8% și, respectiv, 1121,5% la final de iunie, și jucătorii consacrați au înregistrat evoluții de două cifre în prima jumătate a anului, ca număr de comenzi:

Altex, 22,31%

Decathlon, 22,06%

În același timp, liderul pieței, eMag, a cunoscut o ușoară încetinire la final de iunie, comparativ cu ianuarie, de 3,02%.

Nu doar marketplace-urile au avut o evoluție pozitivă, ci și vânzările realizate prin intermediul site-urilor proprii ale comercianților, cu un plus semnificativ, de 23,2% la final de iunie, față de ianuarie.

Crește numărul produselor listate în marketplace-uri

Aceiași nou veniți, Trendyol, cu de aproape 30 de ori mai multe produse listate în iunie față de ianuarie, și FashionDays, cu de 8 ori mai multe oferte, conduc și când este vorba despre numărul de produse listate în marketplace-uri.

Urmează, ca evoluție la final de iunie:

Flanco, 86,93%

Altex, 57,40%

Pepita, 36,92%

Decathlon, 22,47%

Okazii, 21,35%

Cel, 21,13%

Vivre, 13,23%

Elefant, 12,56%

eMag, 16,07%

La finalul lunii iunie, comparativ cu ianuarie, prin intermediul platformei easySales s-au înregistrat cu 23% mai multe facturi și s-au automatizat cu 21,85% mai multe AWB-uri, semne ale apetitului în creștere constantă de consum al utilizatorilor.

eCommerce Talks by easySales, o nouă ediție

eCommerce Talks by easySales, evenimentul de referință al industriei, ajunge în acest an la cea de-a șasea ediție și la cea mai mare amploare, ca varietate a informației, oportunităților de networking, spațiilor si participanților.

O nouă ediție a Radiografiei eCommerce în România va fi disponibilă în cadrul evenimentului, alături de noi discuții concentrate pe Inteligența Artificială și masterclass-uri axate pe subiectele relevante ale momentului. Companii internaționale precum eSputnik și FlyFlow se alătură, pentru prima dată, evenimentului.

În 25 septembrie, Aula Magna a Universității Politehnice București va găzdui experții industriei eCommerce într-o zi ce va grupa 700 de participanți și 40 de expozanți.