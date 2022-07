Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Energobit Holding de către Leabrook

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacția prin care Leabrook Ltd preia EnergoBit Holding Ltd. Anterior, compania era controlată de Leabrook Ltd. împreună cu IHC SARL.

În urma acestei tranzacții, Leabrook Ltd. va controla și companiile deținute de EnergoBit, respectiv EnergoBit SA, EnergoBit Control Systems S.R.L., EnergoBit Transformers S.R.L., Energolux Impex S.R.L., EnergoBit Tavrida S.R.L. și ELM Electromontaj Cluj S.A. Leabrook Ltd. din Cipru este deținută de fondatorii grupului EnergoBit.

Activitatea grupului EnergoBit este axată pe antreprenoriat, execuție, modernizare, mentenanță instalații electrice, în special de medie și înaltă tensiune; soluții pentru sisteme de monitorizare a consumului de energie, protecții prin relee şi sisteme SCADA („Supervisory Control And Data Acquisition” – Monitorizare, Control și Achiziții de Date); producția de posturi de transformare prefabricate medie/joasă tensiune, celule de medie tensiune de distribuție primară şi secundară, transformatoare de distribuție în ulei cu pierderi reduse şi ultrareduse și tablouri electrice.

În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că această operațiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorității naționale de concurență, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.