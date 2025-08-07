Haos pe aeroporturile din Portugalia: Ce pot face călătorii români rămași fără bagaje și cum pot primi până la 1.920 € despăgubire

Traficul aerian din Portugalia este puternic afectat în luna august de o serie de greve desfășurate în fiecare weekend, care generează întârzieri semnificative și probleme în gestionarea bagajelor. Numeroși pasageri, inclusiv români, ajung la destinație fără bagajele de cală, pierdute sau rămase în urmă în timpul haosului operațional, se vede într-un comunicat de presă.

Mulți dintre ei nu știu că pot solicita despăgubiri, în unele cazuri chiar de până la 1.920 €. Anton Radchenko, avocat în dreptul aviației și CEO al AirAdvisor, explică ce drepturi au călătorii în astfel de cazuri.

„Situația de pe aeroporturile din Portugalia a devenit tot mai haotică încă de la sfârșitul lunii iulie. Sistemele de gestionare a bagajelor sunt copleșite, bagajele se pierd în haosul din aeroport, iar mulți pasageri, inclusiv români, ajung la destinație fără lucrurile personale,” explică Anton Radchenko, avocat în dreptul aviației.

Criza pornește de la greva angajaților care se ocupă de bagajele pasagerilor, în cadrul companiei SPdH/Menzies (fosta Groundforce), prestatorul principal de servicii de handling în marile aeroporturi din Portugalia. Greva este susținută de sindicatul SIMA, iar protestele vizează salariile mici, lipsa plății pentru turele de noapte și încălcarea unui acord salarial, după ce compania a fost preluată de Menzies Aviation.

Sunt afectate aeroporturile din Lisabona, Porto, Faro, Madeira, Porto Santo și Azore, iar greva continuă în fiecare weekend din august: 8–11, 15–18, 22–25 și 29 august – 1 septembrie.

” Problema nu sunt doar zborurile anulate sau întârziate, adevărata dificultate vine din gestionarea bagajelor. Mii de pasageri rămân zile întregi fără lucrurile lor, fără haine, fără medicamente, uneori chiar fără obiecte esențiale, iar ajutorul întârzie sau nu vine deloc,” atrage atenția Radchenko.

Imaginile de pe rețelele sociale spun totul: bagaje abandonate, cozi interminabile, familii extenuate, oameni care așteaptă ore în șir la ghișeele companiilor aeriene.

Haosul e real, dar asta nu înseamnă că pasagerii nu au drepturi, chiar și în astfel de situații, pot cere despăgubiri.

Pasagerii au drepturi, chiar și în timpul grevelor

„Puțini călători știu că, atunci când bagajele sunt pierdute sau întârziate, companiile aeriene rămân răspunzătoare, chiar și în timpul unei greve,” explică Anton Radchenko, fondatorul platformei AirAdvisor.

„Asta e prevăzut clar de Convenția de la Montreal: dacă o companie nu poate dovedi că a luat toate măsurile rezonabile pentru a preveni paguba, atunci trebuie să ofere despăgubiri”. Ghidul complet despre despăgubiri e disponibil aici:

https://airadvisor.com/ro/despagbire-bagaje-pierdute-deteriorate-intarziate



Pasagerii pot cere rambursarea cheltuielilor pentru produse esențiale, cum ar fi haine, articole de igienă sau medicamente, cumpărate cât timp bagajul nu le-a fost returnat.



În anumite cazuri, pot beneficia și de o compensație fixă de până la 1.920 €, în următoarele situații:



– bagajul este pierdut complet (nu apare în 21 de zile),

– este deteriorat grav și nu mai poate fi folosit sau întârzierea a dus la o pierdere financiară clară și justificabilă, de exemplu, în contextul unei deplasări în scop profesional sau la un eveniment important.



„Despăgubirea nu vine automat, trebuie urmați câțiva pași esențiali. În primul rând, pasagerii trebuie să completeze un formular PIR (Property Irregularity Report) imediat ce ajung în aeroport și constată că bagajul lor este pierdut, întârziat sau deteriorat. Fără acest document, nu poate fi demarată nicio procedură de despăgubire.

De asemenea, este important să păstrezi toate documentele: biletul de avion, eticheta de bagaj, bonurile pentru cheltuielile făcute în lipsa bagajului… Dovezile pot face diferența când soliciți o despăgubire, iar cu cât dosarul e mai complet, cu atât cresc șansele să ai succes” explică Radchenko.

Un serviciu online simplu care te ajută să ceri despăgubiri

Pentru a veni în sprijinul pasagerilor afectați de această situație,

AirAdvisor a lansat un serviciu online gratuit: https://airadvisor.com/ro/funnel/step1. Cu ajutorul lui, poți verifica în câteva secunde dacă ai dreptul la o compensație pentru un bagaj pierdut, întârziat sau deteriorat, totul în funcție de compania aeriană, ruta și

zborul tău.

„Serviciul nostru îți spune imediat dacă poți primi o despăgubire. Până acum, nimeni nu a oferit ceva atât de simplu în România. Ideea e să le oferim pasagerilor controlul asupra situației. Prea des oamenii renunță când se lovesc de birocrația companiilor aeriene. Noi vrem să facem procesul cât mai ușor,” explică Radchenko.





