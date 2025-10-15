CHL: Runda finală în faza grupei – Ilves face 6 din 6, Mountfield și Lausanne – out!

…A sosit și ziua a șasea a întâlnirilor din faza grupei în CHL, ultima – după care urmează meciurile eliminatorii, începând cu faza optimilor.

Ambiții, dar mai ales emoții foarte mari, fiindcă disputa pentru ocuparea locurilor care duc în playoff a fost, în această ediție, mai strânsă ca niciodată. Multe echipe despărțite de doar câteva puncte erau, înainte de startul acestei etape, înșirate pe o mulțime de locuri.

Derby-ul rundei a fost, fără îndoială, întâlnirea desfășurată pe Nokia Arena din Tampere între echipa locală Ilves Tampere, liderul la zi al clasamentului, și campioana en-titre, echipa elvețiană Zürich Lions.

”Leii” din Zürich nu stăteau însă foarte bine în clasamentul actual și aveau nevoie de o victorie în Finlanda pentru a fi siguri de calificarea în playoff.

Nu se poate spune că prima repriză a fost una de tatonare, pentru că ambele echipe au intrat ”direct în subiect”: s-a jucat rapid, alert, ofensiv. Gazdele au presat mai mult, cum era de așteptat, dar fără rezultat pe tabelă și chiar fără ocazii foarte mari. Oaspeții au avut vreo două situații de a înscrie, dar apărarea finlandeză, în frunte cu portarul Taponen, a fost la post, astfel încât la prima pauză s-a intrat cu scorul de 0-0.

În debutul reprizei a doua elvețienii au beneficiat de o superioritate numerică de 2 minute, însă aceasta a rămas neconcretizată.

Suporterii ”leilor” din Zürich anticipează calificarea, dar de data asta a fost una fără glorie

Treptat, finlandezii au reușit să-și impună jocul, marcând prin Mantykivi și Torok, iar pe final de meci, după ce elvețienii au scos portarul, Ilves a mai punctat de două ori în poarta goală, prin același Mantykivi și prin Laurell, în timp ce oaspeții au înscris prin Andreoff.

Scor final: 4-1 pentru Ilves Tampere, care reușește performanța remarcabilă de a câștiga toate cele 6 meciuri în timp regulamentar, clasându-se, firește, pe primul loc, în timp ce campioana ediției precedente, Zürich Lions, se vede nevoită să se mulțumească doar cu o calificare de pe penultimul loc care mai asigură accesul în playoff, respectiv locul 15!

Lausanne și Mountfield s-au anihilat reciproc

O întâlnire inedită din punct de vedere al obiectivului propus raportat la potențialul și valoarea echipelor a avut loc miercuri seara între Lausanne și Mountfield. Două reprezentante ale unor școli de elită ale hocheiului, Elveția și Cehia, care teoretic nu ar fi trebuit să aibă probleme în a-și asigura calificarea, s-au confruntat într-un meci în care ambele au forțat victoria pentru a spera că prind un loc de playoff!

A fost un meci viu disputat, în care fiecare echipă a avut șansa ei: Caggiulla a deschis scorul pentru gazde, în minutul 15 al primei reprize, fructificând o superioritate, pentru ca Miskar să egaleze în repriza a doua dintr-o situație similară. Pe final de repriză Kahun va face 2-1, iar în mitanul al treilea Hasek va egala, reaprinzând speranțele pentru cehi.

Aici portarul Hughes (Lausanne) a fost învins, dar per ansamblu a contribuit decisiv la victoria echipei sale

Până la urmă Zeița Fortuna nu le-a surâs niciuneia dintre combatante: în prelungiri s-a jucat pe contre, portarul celor de la Lausanne, Hughes, a făcut adevărate minuni, iar Oksanen a adus victoria gazdelor. Însă a fost o victorie à la Pyrrhus, fiindcă Lausanne a acumulat doar 5 puncte, insuficiente pentru a se califica, după cum nici Mountfield, cu 7 puncte și golaveraj -6, nu a mers mai departe. Iată cât de important a fost pentru elvețieni meciul din runda anterioară, pierdut contra francezilor de la Grenoble, care s-au calificat de pe locul 14, cu 8 puncte!

De remarcat, după runda finală, dominația echipelor finlandeze (care nu au strălucit în ediția precedentă a CHL), performanța calificării unor echipe care nu erau cotate cu mari șanse (Grenoble, Storhamar, Bremerhaven), precum și ratarea calificării de către Mountfield și Lausanne (după cum am amintit), dar și de Klagenfurt și Bolzano.

Optimile de finală se vor disputa în noiembrie după următorul program:

Ilves – Bremerhaven

Kometa Brno – Lulea

Sparta Praga – Zug

Lukko – Storhamar

Ingolstadt – Salzburg

Frolunda – Grenoble

Bern – Brynäs

KalPa – Zürich

După cum se observă, unele întâlniri se anunță extrem de echilibrate (Kometa Brno -Lulea, Sparta Praga – Zug, Bern – Brynäs, KalPa – Zürich), în altele sunt echipe care pornesc mari favorite (Ilves Tampere în meciul cu Penguins Bremerhaven sau suedezii de la Frolunda în fața francezilor de la Grenoble). Surprizele nu sunt însă excluse, s-a văzut și în faza grupelor, iar dacă ar fi să anticipăm încă una, am merge pe mâna ”vikingilor” de la Storhamar în disputa cu Lukko.

