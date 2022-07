CINEVARA #4 aduce capodoperele cinematografiei japoneze la Rezidența9

Rezidența9 anunță a patra ediție CINEVARA #4: Summer in Japan. În programul curatoriat de Richard Peña, profesor la The School of The Arts, Columbia University, și fost director de programe al Film Society of Lincoln Center din New York, se regăsesc anul acesta șase capodopere ale cinematografiei japoneze produse în ultimul secol de faimoasa companie de film Shochiku. Înființată în 1895, Shochiku are în portofoliu filme ale celor mai importanți și inovatori regizori japonezi.

CINEVARA #4 se va desfășura în perioada 14 iulie – 18 august, filmele fiind proiectate outdoor, în grădina Rezidenței9 (I.L. Caragiale 32), în fiecare joi seară, de la ora 21:00. Biletele au fost puse în vânzare pe https://eventbook.ro/program/cinevara

Programul se va deschide pe 14 iulie, cu tulburătorul Tokyo Story / Poveste din Tokio, film regizat de Yasujirô Ozu în 1953. O meditație profundă despre relația dintre părinți și copii, Tokyo Story urmărește povestea unui cuplu de vârstnici care pleacă într-o călătorie prin Japonia pentru a-și vizita copiii. Dar aceștia par mai degrabă deranjați de prezența lor decât bucuroși să îi revadă.

Considerat un film de referință pentru estetica regizorului Kenji Mizoguchi, un obișnuit al festivalurilor de la Cannes sau Veneția, Povestea Ultimelor Crizanteme / The Story of the Last Chrysanthemums (1939) e bazat pe o serie de întâmplări reale: un tânăr artist, fiul adoptat al unui actor celebru, află că este apreciat doar pentru influența tatălui, nu și pentru talent. Decis să își ia destinul în propriile mâini, pleacă de acasă ca să-și construiască o carieră independentă. Îl urmează una dintre bonele familie, îndrăgostită de el într-un timp în care relațiile între clase sociale erau interzise. Povestea Ultimelor Crizanteme va fi proiectat joi, 21 iulie.

Câștigător a nu mai puțin de șase trofee, inclusiv pentru cel mai bun film, la Premiile Academiei de Film Japoneze în 1980, Răzbunarea este a mea / Vengeance Is Mine urmărește viața unui bărbat violent, fugărit de poliție prin toată țara. Scăparea lui pare a fi o femeie misterioasă, de care se îndrăgostește. Dar cât poate rezista iubirea dintre doi fugari? Filmul regizat de Shôhei Imamura (dublu câștigător al premiului Palme d’Or la Festivalul de la Cannes) va fi proiectat joi, 28 iulie.

Un gangster Yakuza, proaspăt eliberat din închisoare, este eroul filmului Floare Palidă / Pale Flower regizat de Masahiro Shinoda în 1964. Încercând să se acomodeze cu noile ierarhii ale violentei organizații mafiote din care face parte, gangsterul o ia sub protecția sa pe o tânără frumoasă și bogată, fascinată de viața underground din oraș. Filmul va fi proiectat joi, 4 august.

Bazat pe o poveste clasică japoneză, Iazul Demonilor / Demon Pond este o incursiune fascinantă în mitologia japoneză. Lacul de lângă un mic sat este populat de creaturi magice, care intervin in viața oamenilor aducând cu ele răzbunare, tragedii, dar și puterea iubirii adevărate. Filmul regizat de Masahiro Shinoda va fi proiectat pe 11 august.

CINEVARA se încheie pe 18 august cu Povestea Crudă a Tinereții / Cruel Story of Youth (1960). Prin filmele sale, regizorul Nagisa Oshima este unul dintre inițiatorii „noului val” al cinematografiei japoneze, iar Povestea crudă a tinereții este un exemplu perfect pentru acest curent: un film intens, despre sexualitate, dragoste și relația toxică dintre doi tineri.

CINEVARA este un proiect al Fundației9 care se desfășoară la Rezidența9 și este organizat cu sprijinul Groupama, Urban Monkey și Shochiku Film Studio.

Rezidența9 este un centru de cultură contemporană creat de BRD – Groupe Société Générale, într-o clădire declarată monument istoric de pe strada Ion Luca Caragiale, nr. 32. În prezent, împreună cu Fundația9, colectivul Rezidenței9 dezvoltă programe în acest spațiu unde gânditorii și creatorii relevanți se întâlnesc cu publicul și folosesc artele, cultura și dialogul pentru a înțelege mai bine lumea în care trăim.