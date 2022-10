Ciprian Alexandru este noul director general executiv al AAylex ONE

AAylex ONE a anunțat luni oficial numirea lui Ciprian Alexandru în funcția de Director General Executiv. În această calitate, Ciprian Alexandru va coordona toate operațiunile companiei și va fi responsabil, împreună cu echipa de conducere executivă, de îndeplinirea obiectivelor AAylex ONE.

“Sunt încântat și onorat să preiau acest rol în AAylex ONE, companie cu tradiție de peste 40 de ani. Am urmărit cu interes evoluția acestui business și știu că s-a investit constant în modernizare și inovație, pentru a fi în linie cu cele mai noi trenduri din industrie și uneori chiar înaintea lor. Asttfel, produsele sunt de cea mai bună calitate, livrate într-un mod sustenabil și cu responsabilitate. Mă alătur unei echipe de manageri cu viziune, bine ancorați în realitățile pieței și sunt convins că împreună vom atinge obiectivele pe care ni le-am propus pentru perioada următoare”, spune Ciprian Alexandru.

Ciprian Alexandru este absolvent al programui de MBA “Stephen M. Ross” al Universității Michigan din SUA și a gestionat în ultimii 17 ani numeroase proiecte de management în companii de renume internațional, precum Boston Consulting Group (Chicago, SUA), PWC (Zurich, Elveția) sau Accenture (Zurich, Elveția), îndeosebi pentru clienți din retail sau produse de larg consum.

“Prin venirea lui Ciprian Alexandru în echipa de management a AAylex ONE, vom consolida creșterea și recunoașterea companiei, atât pe piața locală, cât și pe cea internațională. Experiența internațională în gestionarea de proiecte complexe pentru companii de bunuri de larg consum va contribui la o creștere solidă, bazată pe înțelegerea consumatorului și a trendurilor pieței”, a adăugat Bogdan Stanca, Președintele Consiliului Director AAylex ONE.

Produsele AAylex ONE sunt recunoscute pentru calitatea lor, atât pe piața locală, cât și pe piețele în care sunt exportate. Astfel, produsele CocoPastrami, din portofoliul AAylex ONE, au fost recent incluse în categoria “Selecție Inovație SIAL”, la SIAL Paris 2022, cel mai mare târg de produse alimentare din lume, care a avut loc între 15-19 octombrie anul acesta.

AAylex ONE este una dintre cele mai mari și mai moderne companii producătoare de carne de pasăre din Europa, cu o experiență de peste 40 de ani în domeniu. AAylex ONE este cunoscut prin marca de produse din carne de pasăre Cocorico, vândută atât local, cât și în peste alte 10 țări din lume. AAylex ONE este cel mai mare exportator de carne de pui din România. Grupul este integrat pe verticală, având in componență fabrici de nutrețuri și cereale pentru fermele de pui, ferme de reproducție, incubație și creștere pui, un abator propriu ultra-modern, robotizat la finele lui 2019, precum și două fabrici de produse ready to eat sub marca Cocorico Original (Cocorici, pastrame și specialități din pui), unice prin standardele tehnologice și prin produsele inovatoare. Compania are peste 2.500 de angajați și o cifră de afaceri estimată la peste 200 milioane de Euro în 2022.