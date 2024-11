Concert de muzică clasică românească la Shanghai, sub bagheta dirijorului român Gabriel Bebeșelea

Un eveniment cultural de excepție a avut loc, duminică seara, la Shanghai, în prestigioasa sală de concerte Jaguar Shanghai Symphony Hall. Aceasta a găzduit concertul special al Orchestrei Filarmonicii din Shanghai dedicat celebrării a 75 de ani de relații diplomatice China–România. Orchestra din Shanghai l-a avut ca invitat pe dirijorul român Gabriel Bebeșelea, care este dirijor principal al Orchestrei Filarmonicii „George Enescu” din București (România) și care a pregătit pentru public un program integral românesc. Alături de piesa „Levante” a compozitorului contemporan Dan Dediu și „Dansurile românești” ale lui Theodor Rogalski, ambele prezentate în primă audiție în China, maestrul Bebeșelea a provocat auditoriul cu „Rapsodiile române nr.1 și 2” ale lui George Enescu și a încheiat seara triumfal cu „Poema română” a aceluiași inegalabil Enescu, de asemenea, premieră în China. Ropotul de aplauze care a urmat în sala plină de spectatori dornici să descopere muzica clasică românească și ovațiile prelungite au determinat Orchestra Filarmonică shanghaieză să ofere nu unul, ci două bis-uri, respectiv o binecunoscută piesă chinezească, precum și „Hora staccato” a lui Grigoraș Dinicu. Sesiunea de autografe și de fotografii cu fanii muzicii clasice românești s-a prelungit mult după ora normală de închidere pentru public a Jaguar Shanghai Symphony Hall.

Concertul de muzică clasică românească de la Shanghai, primit atât de bine de public, a fost rezultatul demersurilor începute în urmă cu un an de către Consulatul General al României la Shanghai, pentru marcarea într-un mod special a celor 75 de ani de prietenie profundă și relații diplomatice România-China, pentru că muzica este un limbaj care nu are nevoie de traducere, iar muzicienii sunt printre cei mai buni ambasadori ai unei națiuni. La eveniment, împreună cu comunitatea românească, au fost prezenți atât fostul gerant interimar, Ovidiu Simina, cât și consulul general al României la Shanghai, Radu Fodoreanu. Alături de dirijorul Gabriel Bebeșelea, în cadrul orchestrei s-a aflat și violista română Marie-Jeanne Măi-Antal de la Orchestra Națională Radio din București, care revine pentru a doua oară în acest an pe scena prestigioasei orchestre shanghaieze.

Fostul gerant interimar la Shanghai, Ovidiu Simina, în perioada 2022-2023, și-a manifestat satisfacția față de finalizarea unui proiect important gândit să marcheze această sărbătoare importantă pentru cele două popoare prietene: „Când am auzit acordurile Rapsodiei Române nr.1 pe scena din Shanghai, mi s-a umplut sufletul de bucurie și am înțeles că tot efortul din spatele organizării unui asemenea eveniment cultural major – un concert integral românesc cu o orchestră chinezească și muzicieni români pe principala scenă simfonică a Shanghaiului, a meritat pe deplin.”

După concert, deși avea un program foarte încărcat, dirijorul român Gabriel Bebeșelea, aflat pentru prima dată în China, a împărtășit câteva impresii pentru redacția în limba română a China Media Group, într-un scurt dialog. “Este foarte onorant pentru mine să prezint muzica țării mele într-un peisaj cultural cum e Shanghai. De fiecare dată când pot prezenta muzica lui Enescu, sunt extrem de fericit, cu atât mai mult cu cât în contextul acestui concert am avut șansa de a realiza alături de Shanghai Philharmonic Orchestra un program exclusiv românesc. Conceptual, ideea mea a fost de a ne întoarce în timp, din punct de vedere sonor, spre primul mare opus românesc – Poema română a lui George Enescu. Prima piesă din program a fost “Levante” de Dan Dediu, compusă în 2019, o lucrare în care compozitorul descrie Brăila natală, un oraș al joncțiunilor culturale majore. A doua piesă, “Trei dansuri românești”, ultima compoziție a lui Theodor Rogalski, este o piesă cu un colorit orchestral extrem de rafinat, scrisă în 1951, incluzând un dans din Sibiu, unul al aromânilor din munții Pind și o horă din Muntenia. Au urmat cele două arhicunoscute și mult-iubite Rapsodii române ale lui Enescu, pentru ca la final să interpretăm Poema română, alături de membri ai corului Operei din Shanghai. M-am bucurat de faptul că muzicienii chinezi au fost deosebit de receptivi în acest lucru și au cântat cu multă implicare și dăruire, lucru resimțit și de publicul din Jaguar Shanghai Symphony Hall. Cel mai mult m-a bucurat faptul că în ciuda prezenței a trei premiere chineze (în afara Rapsodiilor române), publicul a receptat extrem de plăcut muzica. Ca dovadă, ovațiile publicului ne-au provocat să mai oferim două bisuri: o lucrare de Liu Tianhua și Hora staccato a lui Grigoraș Dinicu. Așadar, o mare bucurie pentru mine să fiu parte a acestei sărbători muzicale și de a putea aduce muzica lui Dan Dediu, Theodor Rogalski și George Enescu în astfel de loc.”

Maestrul Gabriel Bebeșelea va susține, marți, un masterclass de dirijat la Conservatorul de Muzică din Zhejiang ca parte a programului de schimb internațional al instituției chineze.

Articol realizat de Radio China Internațional și CCTV