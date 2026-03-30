Consiliul Agricultură și Pescuit (AgriFish): Dezbateri esențiale privind viitorul agriculturii și al sectorului agroalimentar european

Consiliul Agricultură și Pescuit (AgriFish) se reunește la Bruxelles, în data de 30 martie 2026, în contextul unor dezbateri esențiale privind viitorul agriculturii și al sectorului agroalimentar european.

România participă la această reuniune prin delegația Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), din care fac parte secretarul de stat Violeta Mușat și directorul general al Direcției Generale Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR și Planul Strategic PAC, Daniela Rebega.

Pe agenda Consiliului se află teme de actualitate, inclusiv dezbaterea privind viziunea pentru agricultură și sectorul alimentar, la un an de la prezentarea acesteia de către Comisia Europeană.

Totodată, vor fi analizate evoluțiile recente din domeniul comerțului agroalimentar, precum și implicațiile acestora asupra statelor membre.

Un alt punct important îl reprezintă schimbul de opinii privind tranziția energetică în sectoarele pescuitului și acvaculturii, în contextul obiectivelor europene privind sustenabilitatea.

În cadrul reuniunii vor fi abordate și alte subiecte de interes incluse pe agenda Consiliului, la secțiunea „Diverse”.

Participarea la Consiliul AgriFish reflectă implicarea constantă a României în dialogul european și în susținerea unor politici adaptate nevoilor fermierilor români.