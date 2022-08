Consiliul Concurenței a autorizat preluarea 2Net Computer SRL și Top Tech SRL

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacțiile prin care Bittnet Systems SA preia companiile 2Net Computer SRL și Top Tech SRL.

Bittnet Systems este activă, în special, în domeniul training-urilor și educației IT, iar, împreună cu societățile din grupul său, este prezentă și pe piețele componente servicii IT, hardware și software. Bittnet Systems este listată pe piața reglementată a Bursei de Valori București din 2020.

2Net Computer SRL și Top Tech SRL sunt prezente pe piața IT, distribuind, în principal, echipamente și soluții IT (sisteme PC, produse software, etc).

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că cele două operațiuni nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa din România sau pe o parte substanţială a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Deciziile vor fi publicate pe site-ul autorităţii naționale de concurenţă, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.