În ce stadiu se află conflictul din Ucraina la șase luni de la invazia rusă

Analiști de la ziarul ”Le Figaro”, utilizând informații zilnice provenite de la proprii corespondenți sau ai altor publicații și agenții de presă, au publicat luni o analiză realistă a stadiului în care se află acum conflictul din Ucraina, la șase luni de la declanșarea invaziei ruse.

În urmă cu șase luni, la 24 februarie, reamnteste ziarul, Vladimir Putin anunța o ”operațiune militară specială” pentru ”denazificarea” Ucrainei. Șase luni mai târziu, războiul continuă. Chiar și pe frontul de la Herson, în sudul Ucrainei, pe care armata ucraineană vrea să-l preia de la ruși, s-a instalat rutina. Întrebat despre speranțele sale de viitor –cu prilejul recentei vizite la Odesa – Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, cu un aer grav, a evocat ”o situație foarte dificilă , fără perspective evidente de pace”.

La Herson, războiul se împotmolește

De mai bine de o lună de zile, Statul Major ucrainean promite o ”contra-ofensivă” în regiunea Herson. În publicația ”Times” , ministrul ucrainean al Apărării anunța la finele lunii iulie o iminentă mobilizare ”a 1 milion de oameni” pentru a relua sub control zona de sud a Ucrainei, una dintre primele căzute sub control rus la începutul lunii martie. Ministra Reintegrării teritoriilor promitea și ea ”o iminentă mare bătălie” pentru a împiedica Moscova să-și creeze un coridor până la peninsula Crimeea, anexată în 2014. În mai multe rânduri anunțată, această mare contra-ofensivă întârzie să se concretizeze. Însuși ministrul ucrainean al Apărării a venit cu rectificări în privința anunțului său referitor la declanșarea contra-ofensivei, invocând o proastă înțelegere provocată de necunoașterea bine a limbii engleze. În realitate, au spus surse ucrainene, ofensiva ucraineană depinde mai degrabă de ”strategia pașilor mici”.

Război de sabotaj în Crimeea

În Crimeea, o regiune până de curând ferită de război, dar de unde decolează majoritatea avioanelor care bombardează Ucraina, a apărut un fenomen ce îngrijorează Moscova. Mai multe serii de explozii au distrus depozite de muniții, în urma cărora armata rusă a denunțat ”un act de sabotaj”, fără însă să desemneze responsabilii. Un incendiu declanșat de o explozie în ziua de 16 august, au anunțat forțele armate ruse, a avariat serios infrastructuri civile, între care o linie de înaltă tensiune, o centrală electrică, o linie ferată și mai multe locuințe. Potrivit unui responsabil ucrainean citat de ”The New York Times”, sabotorii aparțin unei unități militare de elită ucrainene care ar opera în spatele liniei frontului.

În Donbas, ordinul de evacuare rămâne literă moartă

În estul Ucrainei, provinciile Donețk și Lugansk, a căror independență a fost recunoscută de Moscova, sunt aproape în totalitate sub gestionare rusă. La 3 iulie, forțele ruse au afirmat că țin sub control regiunea Lugansk după străpungerile militare de la Severodonețk și Lisitceansk. Ele acționează acum pentru cucerirea provinciei Donețk și, deci, a întregului Donbas. În orașele intrate sub control rus, Moscova promovează o politică de rusificare, în special prin introducerea rublei și emiterea de pașapoarte ruse. Sunt prevăzute, de asemenea, referendumuri, cu scopul de a se formaliza anexarea acestor teritorii la Rusia.

În provincia Donețk, câteva secțiuni încearcă să mențină linia frontului, în special în localitatea Bakhmout, aproape permanent țintă a bombardamentelor rușilor. Volodimir Zelenski a chemat la 30 iulie civilii din zonele rămase sub control ucrainean să evacueze teritoriul, dar ordinul a rămas literă moartă, în ciuda avertismentelor guvernului referitoare la iarna grea ce se anunță după distrugerea conductelor de gaze. Orașul Bakhmout nu mai dispune de multă vreme de gaze naturale și cea mai mare parte a cartierelor nu mai au nici curent electric.

Un război și pe front economic

Luptele din Ucraina bulversează echilibrul economic al întregii regiuni. Mai întâi, în sectorul energetic, unde Rusia se folosește de arma energetică ca represalii la sancțiunile impuse de Occident. Gazprom a întrerupt și el livrările către mai mulți clienți europeni care au refuzat plata în ruble. Exporturile de gaze din Rusia, cruciale pentru Europa, sunt în scădere constantă, în special către Germania și Italia.

În privința cerealelor, blocusul impus de Rusia în Marea Neagră a împiedicat multă vreme exportul de cereale ucrainean. După acordul din 22 iulie sub egida ONU și grație medierii Turciei, nave având la bord porumb și grâu au putut pleca prin culoarul stabilit în Marea Neagră. Dar, spun experți consultați de ”Le Figaro”, situația rămâne încă fragilă, iar cargourile sunt în continuare expuse pericolului minelor.

Zelenski avertizează împotriva provocărilor ”crude” din partea Rusiei

24 august este ziua independenței Ucrainei, ieșirea din fosta URSS. Volodimir Zelenski a avertizat sâmbătă cetățenii țării că, în aceste zile, Rusia ”ar putea comite ceva cu totul dezgustător, crud”. ”Unul dintre obiectivele dușmanului este să ne umilească, să semene teroare, conflicte… dar noi trebuie să fim puternici pentru a rezista oricăror provocări, să-i facem pe ocupanți să plătească pentru teroarea lor”, a spus Zelenski. Unul dintre consilierii prezidențiali, Mihailo Podoliak, a estimat că Rusia ar putea intensifica bombardamentele asupra orașelor ucrainene în zilele de 23 și 24 august. ”Rusia este un stat arhaic care își leagă acțiunile de anumite date, este un fel de obsesie. Rușii ne detestă și încearcă să multiplice numărul bombardamentelor asupra orașelor noastre cu rachete de croazieră”, a avertizat consilierul Podoliak.

Biden, Macron, Scholz și Johnson cheamă la ”reținere” la centrala de la Zaporojie

Președinții Joe Biden, Emmanuel Macron, cancelarul Olaf Scholz și premierul Boris Johnson s-au întreținut prin telefon duminică și au convenit ”să sprijine în continuare Ucraina contra agresiunii ruse”. Cei patru lideri au chemat părțile beligerante la ”reținere”, în condițiile în care la Zaporojie are loc o recrudescență a atacurilor în zona centralei nucleare, reînviind spectrul unei catastrofe mai grave decât cea de la Cernobîl. Curios, Moscova și Kievul se acuză reciproc pentru atacurile ce au loc tot mai des în ultimele zile. Până la urmă, Vladimir Putin și Emmanuel Macron au fost de acord că se impune o inspecție a specialiștilor de la Agenția internațională a energiei atomice (AIEA).

Și nimeni, spun mulți experți, nu întrevede în acest moment perspective cât de cât palpabile spre o încetare a focului, care să permită discutarea fondului problemelor și găsirea unei ieșiri din acest război neprovocat de Ucraina și cu implicații tot mai grave nu doar la nivel local, regional. Și este greu de ajuns la un astfel de stadiu în condițiile în care Volodimir Zelenski a spus nu o dată că nu discută nicio soluție decât după retragerea trupelor ruse din Ucraina, stat independent și suveran.