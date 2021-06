Consiliul Concurenței a autorizat preluarea companiei IT Smart Distribution SRL de către ElkoTech România SRL

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care ElkoTech România intenționează să preia compania IT Smart Distribution. ElkoTech România SRL, parte a Grupului Elko, are ca obiect principal de activitate comerțul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui. Grupul ELKO este specializat în distribuția de produse IT, reprezentând 400 de producători și oferind o gamă largă de produse și servicii către mai mult de 10.000 de comercianți, producători de calculatoare, integratori de sisteme din 11 de țări din Europa și Asia Centrală. IT Smart Distribution SRL activează, în principal, în domeniul comerțului cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui. În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că această operațiunea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau o parte substanțială a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal. Decizia va fi publicată pe site-ul autorității naționale de concurență, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.

- PUBLICITATE -