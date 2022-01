Constantin-Daniel Cadariu: ”Dezvoltarea potențialului turistic al României devine realitate doar dacă toți factorii decidenți vor urmări o strategie comună”

Constantin-Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului, continuă seria de consultări cu autoritățile locale și agențiile pentru dezvoltare regională, cu scopul de a identifica cele mai bune soluții care să faciliteze atragerea de fonduri europene și înființarea Organizațiilor de Management al Destinațiilor (OMD) prevăzute prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

”Dezvoltarea potențialului turistic al României devine realitate doar dacă toți factorii decidenți vor urmări o strategie comună, inclusiv în operaționalizarea fondurilor europene. Încă din primele zile de mandat am spus că vreau să fac echipă cu toți reprezentanții din turism și împreună să realizăm acest lucru. Drept urmare, am și început o serie de întâlniri regionale. Îmi păstrez promisiunea, iar în data de 11 ianuarie 2022 am invitat la dialog, la minister, reprezentanții autorităților locale, ai asociațiilor orașelor, municipiilor și comunelor, precum și pe cei din agențiile pentru dezvoltare regională. La această întâlnire vreau să stabilim liniile care ne vor ghida spre o colaborare eficientă, cu scopul înființării OMD-urilor prevăzute în PNRR și pentru consolidarea polilor de dezvoltare turistică”, a declarat Constantin-Daniel Cadariu.

Principala temă de dezbatere în cadrul întâlnirii va fi identificarea unei strategii pentru ca România să prezinte o ofertă turistică durabilă și de calitate, mizând pe avantajele ei competitive. În acest sens, consolidarea unui dialog cu toți factorii implicați în economia românească reprezintă un obiectiv prioritar, ținând cont de faptul că industria turismul are un impact semnificativ asupra creării de locuri de muncă.