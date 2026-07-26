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Controale ANPC: peste 1.400 de operatori verificați și amenzi de aproximativ 4 milioane de lei

Curierul Național
Autor
Curierul Național


În perioada 20–24 iulie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat ample acțiuni de control la peste 1.400 de operatori economici. În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat că anumite domenii necesită o atenție sporită și o monitorizare constantă, având în vedere caracterul repetitiv al unor abateri identificate în cadrul acțiunilor de supraveghere a pieței.

În urma controalelor, au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri:

• 788 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 4 milioane de lei

• 567 de avertismente

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• valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,4 milioane de lei

• oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 144.000 de lei

• oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 127.000 de lei

• oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 22 de operatori economici.

Principalele neconformități constatate au fost:

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• produse alimentare cu data-limită de consum depășită;

• pește cu modificări organoleptice evidente ale aspectului, texturii și mirosului;

• depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime și a produselor finite, cu potențial risc de contaminare încrucișată;

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• nerespectarea condițiilor și a temperaturilor de depozitare pentru produsele perisabile (sosuri, pește și carne);

• carne cu depuneri considerabile de gheață, fenomen asociat cu deteriorarea caracteristicilor de calitate;

• agregate frigorifice cu elemente de etanșare depreciate, componente lipsă și depuneri grosiere de gheață și impurități;

• utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, resturi alimentare și depuneri grosiere de arsură;

• întreținerea necorespunzătoare a piscinelor, evidențiată prin degradări structurale și componente metalice deteriorate;

• întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement (părți componente lipsă, elemente de siguranță insuficiente);

• întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar, cu acumulări de impurități, depuneri de grăsime și conductoare electrice neizolate;

• depozitarea apelor minerale, băuturilor răcoritoare și băuturilor alcoolice în condiții de expunere directă la razele solare și la temperatura mediului ambiant;

• produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând depuneri de mucegai, urme de lovire și strivire;

• utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică;

• produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare, necesare asigurării trasabilității;

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