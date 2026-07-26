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Depozitarul Central va distribui dividende pentru ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Curierul Național
Autor
Curierul Național

Depozitarul Central informează investitorii că, în perioada 27/07/2026 – 26/07/2029 distribuie dividende pentru acţionarii ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. (simbol ALU). Emitentul va distribui acţionarilor dividendele aferente anului 2025, utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central.

Valoarea dividendului brut pe acţiune este de 0.20 RON. Acţionarii care beneficiază de dividende sunt cei înregistraţi în registrul acţionarilor emitentului, la data de 09/07/2026. Plata dividendelor către acţionarii emitentului se efectuează începând cu data de 27/07/2026.

\Acţionarii care sunt clienți ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare și registru al Depozitarului Central își pot încasa dividendele prin intermediul acestuia.

Pentru acţionarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se efectuează astfel: – prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acţionari; în numerar, la ghişeele bancare ale BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA. din întreaga ţară.

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