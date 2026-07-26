Controale masive ale Inspecției Muncii: Amenzi de aproape 6,9 milioane de lei și 239 de cazuri de muncă nedeclarată într-o singură săptămână

În perioada 13 – 17 iulie 2026, Inspecția Muncii a desfășurat o serie de verificări riguroase, iar bilanțul acțiunilor se traduce prin sancțiuni drastice, valoarea amenzilor aplicate depășind 6,8 milioane de lei, cu un accent deosebit pe combaterea muncii nedeclarate și a încălcărilor privind securitatea în muncă. În această săptămână, inspectorii de muncă au efectuat un număr total de 1.716 controale. În urma deficiențelor constatate, au fost aplicate 1.138 de sancțiuni, dintre care 360 de amenzi în valoare totală de 6.887.500 lei și 778 de avertismente. Pentru remedierea neconformităților, au fost dispuse 2.383 de măsuri cu termene precise de implementare. În domeniul relațiilor de muncă (RM), au fost realizate 1.034 de controale, aplicându-se 431 de sancțiuni, dintre care 247 de amenzi în valoare de 6.241.000 lei și 184 de avertismente. O prioritate absolută a constituit-o combaterea muncii nedeclarate, fiind identificate 239 de cazuri. Pentru corectarea abaterilor, au fost dispuse 1.592 de măsuri. Principalele nereguli identificate în domeniul RM: – Utilizarea muncii nedeclarate; – Încălcarea de către angajator a prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă; – Neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare. Pe segmentul securității și sănătății în muncă (SSM), s-au desfășurat 682 de controale, rezultând 707 sancțiuni cu 113 amenzi în valoare de 646.500 lei, 594 de avertismente și 791 de măsuri dispuse pentru remedierea neconformităților. Din cauza riscurilor grave de accidentare, s-a dispus oprirea din funcțiune a 8 echipamente de muncă. Deficiențe majore constatate în domeniul SSM: – Neluarea măsurilor necesare în vederea desfășurării activității în condiții de siguranță pentru lucru la înălțime; – Utilizarea echipamentelor de muncă fără autorizare I.S.C.I.R.; – Neimplementarea de măsuri care să asigure delimitarea, îngrădirea și semnalizarea corespunzătoare a tuturor zonelor periculoase din incinta unităților astfel încât să fie prevenit accesul neautorizat și să fie reduse riscurile de accidentare.

„Munca nedeclarată și ignorarea normelor de securitate îi defavorizează direct pe angajații cinștiți și creează o concurență neloială pe piața muncii. Rezultatele controalelor din această săptămână reconfirmă angajamentul nostru ferm de a nu admite nicio abatere atunci când este vorba despre sănătatea, siguranța și drepturile legale ale oamenilor la locul de muncă.” – Mihai-Nicolae UCĂ, inspector general de stat adjunct al Inspecției Muncii.