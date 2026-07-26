MADR a lansat un apel de peste 14 milioane de euro pentru serviciile de mediu furnizate de fermele de acvacultură

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management pentru Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021–2027, a lansat vineri, 24 iulie 2026, apelul aferent Acțiunii 2.1.4 – Servicii de mediu.

Apelul beneficiază de o alocare financiară în valoare de 14.285.715 euro și este deschis în perioada 24 iulie–6 septembrie 2026. Cererile de finanțare se depun online, prin sistemul MySMIS2021, până la data de 6 septembrie 2026, ora 17.00, cu semnătură electronică.

Sprijinul financiar se acordă pentru serviciile de mediu furnizate de amenajările piscicole, prin sechestrarea carbonului în sedimente, în luciul de apă și prin vegetația acvatică (macrofite).

Compensația poate fi solicitată pentru anii calendaristici întregi din perioada 2022–2026 în care sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului aprobat prin Ordinul MADR nr. 200/23.07.2026 și în Metodologia aprobată prin Ordinul MADR nr. 198/09.07.2026

Apelul se adresează categoriilor de solicitanți eligibili prevăzute în Ghidul solicitantului, care desfășoară activități în domeniul acvaculturii în ape dulci, corespunzătoare codului CAEN 0322.

Sprijinul este destinat fermelor de acvacultură aflate în exploatare activă, care practică acvacultură extensivă sau semi-intensivă în bazine de pământ ori lacuri de acumulare.

Simpla deținere a unui luciu de apă, în lipsa desfășurării activității de acvacultură, nu este eligibilă pentru acordarea compensației.

Printre condițiile care trebuie verificate pentru fiecare an pentru care se solicită compensația se regăsesc următoarele:

– existența unei licențe de acvacultură și a unei autorizații de mediu valabile;

– menținerea valabilității autorizației de mediu prin viză anuală;

– desfășurarea efectivă a activității de acvacultură;

– realizarea unei producții comercializate cuprinse între 50 și 1.500 kg/ha/an, calculată în raport cu suprafața eligibilă efectivă;

– exploatarea unor suprafețe alcătuite din bazine de pământ sau lacuri de acumulare;

– evitarea dublei finanțări pentru aceeași suprafață, aceeași perioadă și aceleași servicii de mediu.

Compensația anuală se calculează în funcție de tipul de acvacultură practicat, astfel:

– 174,92 euro/ha/an pentru acvacultura extensivă;

– 97,18 euro/ha/an pentru acvacultura semi-intensivă.

Suprafața eligibilă efectivă utilizată la calcularea sprijinului reprezintă 70% din suprafața luciului de apă înscrisă în licența de acvacultură pentru care se solicită compensația. Sprijinul acordat nu poate depăși 50.000 de euro/an/solicitant, iar intensitatea maximă a sprijinului public este de 100%.

În situația în care valoarea totală a cererilor declarate eligibile depășește bugetul disponibil al apelului, cuantumul sprijinului acordat fiecărui solicitant selectat va fi diminuat proporțional, conform prevederilor Ghidului solicitantului și ale Metodologiei.

Ghidul solicitantului, Metodologia, anexele necesare și anunțul de lansare sunt disponibile pe site-ul Autorității de Management: www.ampeste.ro

Potențialii solicitanți sunt încurajați să consulte din timp documentele aferente apelului și să înceapă pregătirea actelor tehnice, contabile, fiscale și de mediu necesare pentru depunerea cererii de finanțare.

Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021–2027 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură.