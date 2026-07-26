Un mort şi 16 răniţi, după ce o maşină a intrat în mulţime la parada Gay Pride de la Berlin

Incidentul în care a fost implicat un vehicul utilitarîcu ocazia paradei Gay Pride, sâmbătă seara, la Berlin, s-a soldat cu un mort şi 16 răniţi, relatează AFP.

Printre aceştia „se află trei persoane rănite grav, a căror stare este critică, opt persoane rănite grav şi cinci persoane rănite uşor”, a declarat Dominik Pretz, purtătorul de cuvânt al pompierilor din Berlin, conform news.ro.

Un presupus suspect în acest incident, „identificat” dar încă nereţinut”, ar avea legături cu „mediul islamist”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei.

Autorul sau autorii presupuşi, care au abandonat vehiculul la faţa locului, la câteva sute de metri de centrul festivităţilor din cadrul marşului mândriei, sunt căutaţi încă în întreaga capitală germană.

„Se presupune că un vehicul a pătruns în parcul Tiergarten, a lovit mai multe persoane şi le-a rănit. Răniţii sunt în prezent îngrijiţi de serviciile de urgenţă. Căutăm în mod activ persoanele suspectate de implicare în aceste fapte”, a declarat poliţia.

„O dubiţă albă a intrat în mulţime în parcul Tiergarten“

Publicaţia germană Bild, citând un martor ocular, „relatează că o dubiţă albă a intrat în mulţime în parcul Tiergarten. Incidentul s-ar fi produs în jurul orei 22:00”.

Poliţia a folosit elicoptere şi camere cu imagistică termică pentru a-l localiza pe suspectul sau pe suspecţii implicaţi în incident, a declarat un purtător de cuvânt pentru AFP.

În prezent, poliţia şi-a extins căutările la întregul oraş, a afirmat Florian Nath. El a oferit, de asemenea, detalii despre vehiculul suspect implicat, precizând că acesta era „asemănător unui minivan sau unui SUV mic”.