CONVOCATOR ANTREPRENOR R.K LTD S.R.L.

CONVOCATOR. DRANGA DOINA, in calitate de administratorul Unic al ANTREPRENOR R.K LTD S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2- 4, etaj 2, birou 10, sector 1, inmatriculata la ORC sub nr. J40/27080/1994, CUI 6647619, în conformitate cu dispoziţiile Legii 31/1990 si al actului constitutiv al societatii, convoacă Adunarea Generală Ordinară Asociatilor ANTREPRENOR R.K LTD S.R.L., pentru data de 05.05.2021, ora 13.00, care va avea loc in Bucuresti, Cristian Popisteanu nr. 2- 4, etaj 2, birou 10, sector 1, inmatriculata la ORC sub nr. J40/27080/1994, CUI 6647619. În cazul în care cvorumul necesar nu se întruneşte pe 05.05.2021, atunci şedinţa se va desfăşura pe data de 06.05.2021, ora 13.00, la aceeaşi adresa, ordinea de zi ramanand aceeasi. ORDINEA DE ZI: 1. Aprobarea bilantului contabil pe anul 2020 si a rezultatului economico-financiar; 2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli; 3. Diverse. ADMINISTRATOR UNIC, D-na DRANGA DOINA. Bucureşti, 30.03.2021.

