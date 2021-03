Cordia România a vândut 20% din faza a doua a Parcului20

Lucrările de construcții pentru proiectul rezidențial Parcului20 au continuat fără întrerupere pe parcursul ultimelor 12 luni, chiar și în contextul generat de pandemia de COVID-19

Cordia România, parte a grupului Futureal, anunță că a doua fază a proiectului rezidențial Parcului20, dezvoltat în zona Expoziției din nordul Bucureștiului, a fost vândută în proporție de 20%.

Mauricio Mesa Gomez

„Lucrările de construcție pentru faza a doua Parcului20 au început în noiembrie 2020 și avansăm într-un ritm rapid, am turnat recent placa peste subsol”, a declarat Mauricio Mesa Gomez, Country Manager Cordia România și Spania și membru al Consiliului de Administrație din Cordia. „Am continuat fără întrerupere lucrările de construcție la Parcului20 pe parcursul ultimelor 12 luni, chiar și în contextul generat de pandemia de COVID-19. Interesul cumpărătorilor este puternic și am ajuns la vânzări de 20% pentru apartamentele din faza a doua a proiectului Parcului20“.

Compania Concelex, care a construit prima fază a Parcului20, este antreprenorul general și pentru a doua fază a proiectului.

„Suntem încântați să continuăm parteneriatul nostru cu Cordia România și avem 250 de oameni în șantier, astfel că înregistrăm progrese semnificative. Concelex oferă servicii de construcții integrate pentru suprafața construită de 24.000 de metri pătrați a celei de-a doua faze, de la structura clădirii la finisaje interioare, precum și infrastructura proiectului și amenajarea peisagistică ”, a declarat Cătălin Vișan, director executiv al Concelex.

Parcului20 este unul dintre primele proiecte inteligente din România, toate apartamentele din proiect fiind echipate standard cu sisteme smart home de ultimă generație. Grădina privată de peste 3.000 de metri pătrați, stațiile de încărcare pentru autoturismele electrice, spațiile de parcare pentru biciclete, grădina yoga și echipamentele pentru exerciții calistenice se numără printre principalii factori diferențiatori ai proiectului, care este gândit să asigure o experiență de calitate a locuirii și eficiență energetică.

Cordia este unul dintre cele mai mari grupuri de dezvoltare rezidențială și investiții corporative din regiunea Europei Centrale și de Est, cu un brand puternic și bine cunoscut, prezent pe segmentele mediu și mediu superior ale piețelor din Ungaria, Polonia, România și desfășoară un proiect pilot în Spania. Cordia este de asemenea activă pe piața din Regatul Unit al Marii Britanii, prin Blackswan Property. Grupul Cordia are o experiență de peste 20 de ani și a câștigat multiple premii internaționale, printre care: „ULI Global Awards for Excellence”, „Best Mixed-Use Project in Europe” International Property Awards, Bloomberg TV, The New York Times, „Best Purpose Built Project Worldwide”, acordat de Federația Internațională pentru Real Estate (FIABCI).