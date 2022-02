Coreea de Nord: SUA cer convocarea urgentă a Consiliului de Securitate al ONU

O reuniune urgentă a Consiliului de Securitate al ONU a fost cerută de Statele Unite pentru joi, 3 februarie, consacrată îngrijorării la nivel mondial legată de lansarea în serie în ultimele săptămâni de către Coreea de Nord a unor multiple rachete balistice. Ultima, lansată duminica trecută, este cea mai puternică lansată vreodată de regimul lui Kim Jong-un până în prezent. Această reuniune ar urma să se desfășoare cu ușile închise .” Sperăm, a declarat sub anonimat un diplomat, că în Consiliu se va vorbi cu o singură voce”, publicând o declarație în care să se ceară Consiliului să insiste pe lângă Pyongyang să respecte rezoluțiile ONU adoptate până acum.

Nord-coreenii, a subliniat diplomatul mai sus menționat,”au făcut progrese constante în domeniul balistic, îmbunătățind raza de acțiune, precizia și letalitatea rachetelor lor… Ei au în posesie mai multe focoase nucleare, au efectuat peste 60 experiențe în laborator…La un moment dat, dacă amestecă cele două tehnologii – nucleară și balistică – atunci nivelul de toleranță va fi inadmisibil”.

Violările rezoluțiilor ONU se acumulează



Într-un comunicat, Departamentul de Stat, prin Ned Price, purtătorul de cuvânt al diplomației americane, informează că emisarul american pentru Coreea de Nord, Sung Kim, a contactat în ultimele zile responsabili japonezi și sud-coreeni în legătură cu ultima rachetă balistică lansată duminică de Coreea de Nord. Sung Kim condamnă lansările nord-coreene de rachete balistice, care violează rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU și destabilizează astfel regiunea.

Reamintind că Statele Unite sunt gata pentru a purta discuții diplomatice cu Coreea de Nord, Sung Kim și-a asigurat interlocutorii de angajamentul american la apărarea Japoniei și a Coreei de Sud.

Și secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a denunțat marți, într-un comunicat, ultima lansare, de duminică, a unei rachete balistice ce „încalcă moratoriul anunțat în 2018 privitor la acest tip de rachete”. Lansarea de către Coreea de Nord a rachetei de duminică a încununat o luna întreagă de testări de rachete în serie, provocând temeri privind o posibilă reluare a experiențelor nucleare și a testării rachetelor intercontinentale.

Foto: U.S. Department of State from United States, Public domain, via Wikimedia Commons