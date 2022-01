Credeai ca e doar IT in mentoratul WellCode? Teapa: „Trei carti pe care trebuie sa le citesti, daca vrei sa fii un programator de succes!”

Mentoratul WellCode este un program de invatare complex, care presupune imbinarea notiunilor teoretice cu practica, dar care are ca scop si deprinderea abilitatilor de dezvoltare personala. Petru Trimbitas, fondatorul WellCode, a dezvaluit in cadrul unui video trei carti ce isi vor pune amprenta asupra viziunii tale despre viata si care-ti pot influenta decisiv evolutia pe platforma.

Actualii si fostii cursanti au descoperit odata cu intrarea in mentoratul gandit de Petru Trimbitas – in urma stagiilor de practica urmate de el la Facebook si Google in SUA – ca a avea succes in domeniul IT nu consta doar in a invata programare. Credeai ca vei avea parte de un simplu curs de programare in mentoratul WellCode? Teapa! Programul inseamna un proces continuu de invatare si constientizare ce-ti poate aduce dezvoltarea atat pe plan profesional, cat si personal.

Petru Trimbitas a vorbit despre cele 3 carti ce stau la baza succesului oricarui membru din echipa WellCode. Fondatorul programului de mentorat a realizat un pot cu titlurile care te vor ajuta sa-ti schimbi viziunea asupra vietii si sa-ti imbunatatesti performantele profesionale.

”Daca vrei sa pornesti pe drumul asta sau daca ai pornit deja, dar inca nu ai ajuns acolo, inca nu esti in punctul in care sa castigi multi bani ca programator, trebuie sa tii cont de aceste lucruri. Nu sunt un fan al cartilor atunci cand vorbim despre programare, pentru ca o carte nu-ti da un feedback. O carte nu-ti arata niciodata cat de bine stii tu sa scrii cod. O carte poate, cel mult, sa-ti arate niste idei. In schimb, exista 3 carti foarte importante pe care trebuie chiar sa le citesti, daca vrei sa fii un programator de succes. Acestea nu sunt niste carti tehnice. Nu o sa inveti cum sa scrii cod mai bine din ele. Nu o sa inveti cum sa faci programe sau aplicatii mai complexe. In schimb, o sa-ti formeze o mentalitate sanatoasa atunci cand vine vorba despre invatare. O sa te invete cum sa inveti mai eficient”, a explicat Trimbitas in cadrul video-ului postat pe pagina WellCode Pareri.

Top 3 carti pe care trebuie sa le citesti, daca vrei sa fii un programator bine platit, recomandate de Petru Trimbitas:

1. The 10X Rule, de Grant Cardone – „o carte pe care fiecare om din echipa WellCode ar trebui sa o citeasca. Este o carte care-ti formeaza mindset-ul, care-ti formeaza mentalitatea. Cred ca e o carte pe care fiecare roman ar trebui sa o citeasca. Aceasta carte te invata cum trebuie sa privesti munca, cum sa-ti setezi obiectivele, astfel incat sa ai foarte mult succes.

Aceasta carte mi-a schimbat complet perspectiva asupra lucrurilor si mi-as fi dorit sa o fi citit atunci cand eram la inceput de drum, cand eram in clasa a IX-a si am inceput sa invat programare„;

2. Deep Work, de Cal Newport – „autorul este el insusi informatician, preda Computer Science la o universitate prestigioasa din America si vorbeste specific despre cum sa-ti cresti eficienta muncii, dar si cum sa-ti cresti capacitatea de invatare.

Eu consider ca, de fapt, capabilitatea consta in tehnica de invatare si in calitatea muncii. Cineva care va aplica principiile prezentate in Deep Work o sa invete mult mai repede, mult mai eficient si m-as duce chiar atat de departe incat sa spun ca va termina in jumatate din timpul in care altcineva ar termina de invatat„;

3. The Power of Now, de Eckhart Tolle – „o carte mai mult spirituala, cu care trebuie sa ai rabdare si cu care cred ca nu toti oamenii se descurca.

Atunci cand esti la inceput si scrii cod, o sa intampini anumite obstacole si reactia naturala atunci cand intampini obstacole este sa te enervezi. Eu tot timpul ma enervam cand nu-mi ieseau programele pe care le scriam. Fie sa te descurajezi, sa-ti vina ganduri negative, sa iti spui ca nu esti suficient de bun, ca nu esti facut pentru treaba asta.

Cand vine vorba de programare, aceasta carte te va ajuta sa inveti sa ramai calm, linistit si conectat cu informatia pe care tu o studiezi. Asta pentru ca, daca tu ai mereu ganduri negative, te enervezi ca nu-ti ies programele si esti tentat sa renunti, atunci experienta de invatare nu o sa fie placuta si nici eficienta. Consider ca partea de invatare ar trebui sa fie placuta„.

