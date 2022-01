De ce sa alegi sa comanzi flori la domiciliu in Bucuresti?

Mediul online a obtinut performante impresionante si doboara recorduri de la an la an. Din ce in ce mai multi consumatori prefera comenzile online, in detrimentul magazinelor fizice.

Pentru ca totul sa devina mai simplu pentru cei care doresc sa isi surprinda cea mai importanta femeie din viata lor, in acest spatiu virtual se regasesc chiar si florariile online ce asigura livrarea florilor direct domiciliu.

3 motive pentru care sa alegi sa comanzi flori la domiciliu

Livrarea. Daca va ganditi ca un astfel de servciuva ajunge la costuri exorbitante, va inselati. Livrarea este gratuita in Bucuresti, astfel ca, singura investitie pe care o veti face va fi in aranjamentul floral, fara taxa de transport sau combustibil consumat. Buchetul de flori pe care-l alegi va ajunge la persoana pe care vrei sa o surprinzi in doar 2-4 ore. Felicitarea. Pe langa buchetul impresionant de flori pe care femeia draga il va primi, aceasta va fi surprinsa si cu o felicitare. Acest mic accesoriu, dar foarte important este un cadou pe carede exemplu Floraria Amazon il ofera tuturor clientilor sai. Aceste detalii, desi nu sunt imense, pot face diferenta. Rapiditate. Livrarea nu doar ca este gratuita, dar este si garantata in timp de doar 2-4ore. Chiar daca ati uitat de o anumita zi importanta pentru ea sau amandoi, va puteti repara imediat eroarea. Un buchet de flori este potrivit pentru fiecare femeie, important este doar sa alegeti aranjamentul floral potrivit si sa tineti cont si de semnificatia acestor plante. Garantie de prospetime. Pentru ca toate lucrurile sa fie realizate la cele mai inalte standarde de calitate, florile vor ajunge in perfecta stare la ea, aspect certificat de garantia de prospetime. Aceasta garantie este valabila pe parcursul a 5 zile.

Cosuri cu flori vs. buchete de flori

Aceasta este una dintre cele mai mari dileme pe care persoanele le au au atunci cand intra pe un site al unei florarii online sau intr-o florarie fizica. Alegerea se complica si mai mult si devine cu atat mai dificila cu cat nu cunoasteti foarte multe informatii despre persoana pentru care doriti sa alegeti cosuri cu flori sau buchete de flori.

De regula, cosurile cu flori se potrivesc foarte bine doamnelor. Spre exemplu, pentru cadrele didactice de sex feminin, inceputul de an scolar este, de cele mai multe ori intampinat cu o surpriza de acest gen. Parintii fac tot posibilul ca cei mici sa isi exprime recunostinta fata de mentorii lor, iar cosurile cu flori sunt alegerea cea mai potrivita.

Gusturile nu se discuta, intr-adevar. Unele persoane pot aprecia buchetele de flori sau doar aranjamentele florale in cosuri. Altele, prefera sa primeasca plante de apartament pentru ca se pot bucura mai mult timp de ele, le pot ingriji si le pot urmari evolutia.

