Construcții

Crește numărul de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (+7,1%), dar şi al suprafeței utile totale (+31,0%)

Curierul Național
Autor Curierul Național
Foto: www.freepik.com

În luna noiembrie 2025 s-au eliberat 2924 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 10,3% faţă de luna octombrie 2025 şi în creştere cu 7,1% faţă de luna noiembrie 2024, potrivit INS.

În perioada 1.I – 30.XI.2025 s-au eliberat 34602 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 4,4% faţă de perioada 1.I – 30.XI.2024.

Noiembrie 2025 comparativ cu octombrie 2025

În luna noiembrie 2025 s-au eliberat 2924 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidențiale (-10,3% față de luna octombrie 2025), cu o suprafață utilă totală de 879030 mp (+5,1%). Din totalul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale 70,2% sunt pentru zona rurală. În luna noiembrie 2025 se evidenţiază o scădere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale comparativ cu luna precedentă (-335 autorizaţii). În profil teritorial, această scădere este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Est (-109 autorizaţii), Nord-Vest (-101), Sud-Muntenia (-72), Nord-Est (-38), Vest (-36), Sud-Vest Oltenia (-14) şi Bucureşti-Ilfov (-1). Creştere s-a înregistrat în regiunea de dezvoltare Centru (+36 autorizaţii).

În luna noiembrie 2025 s-au eliberat 560 autorizaţii de construire pentru clădiri nerezidențiale (-16,0% faţă de luna octombrie 2025), în suprafață utilă totală de 261730 mp (+1,3%). Comparativ cu luna precedentă, în luna noiembrie 2025 s-a înregistrat o creştere a suprafeței utile la autorizațiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidențiale (+3475 mp). În profil teritorial, această creştere este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Bucureşti-Ilfov (+19995 mp), Sud-Muntenia (+19294), Sud-Vest Oltenia (+10582), Vest (+4405) şi Sud-Est (+3760). Scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Centru (-32944 mp), Nord-Est (-15680) şi Nord-Vest (-5937).

Noiembrie 2025 comparativ cu noiembrie 2024

În luna noiembrie 2025 se evidențiază creșterea atât a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (+7,1%) cât şi a suprafeței utile totale (+31,0%) comparativ cu luna noiembrie 2024. În profil teritorial, această creştere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (+195 autorizații) este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est (+64 autorizaţii), Bucureşti-Ilfov (+55), Centru (+52), Sud-Vest Oltenia (+36), Sud-Muntenia (+34) şi Nord-Vest (+27). Scăderi s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Sud-Est (-39 autorizaţii) şi Vest (-34).

Comparativ cu luna noiembrie 2024, în luna noiembrie 2025 s-a înregistrat o creştere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri nerezidenţiale (+5,5%) şi o scădere a suprafeţei utile totale (-3,8%). În profil teritorial, această scădere a suprafeţei utile la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidenţiale (-10214 mp) este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Centru (-26110 mp), Nord-Vest (-23825), Sud-Muntenia (-8443) şi Vest (-746). Creşteri s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Bucureşti-Ilfov (+16491 mp), Sud-Est (+12820), Sud-Vest Oltenia (+10147) şi Nord-Est (+9452).

Perioada 1.I – 30.XI.2025 comparativ cu perioada 1.I – 30.XI.2024 În perioada 1.I – 30.XI.2025 s-au eliberat 34602 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 4,4% faţă de perioada 1.I – 30.XI.2024. Creşteri s-au înregistrat în toate regiunile de dezvoltare: Centru (+287 autorizaţii), Vest (+263), Nord-Vest (+219), Nord-Est (+198), Bucureşti-Ilfov (+152), Sud-Vest Oltenia (+145), Sud-Muntenia (+104) şi Sud-Est (+78).

