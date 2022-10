Creştere a preţurilor pe piaţa cerealelor după retragerea Rusiei din acordul privind coridorul Mării Negre

Magda Dragu (gds.ro)

Cotaţiile futures la grâu au crescut luni cu peste 5% iar cele la porumb cu peste 2%, după ce anunţul privind retragerea Rusiei din acordul ce asigură exportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagră a înmulţit îngrijorările cu privire la aprovizionarea mondială cu alimente, transmite Reuters.

În jurul orei 04:55 GMT, cel mai tranzacţionat contract la grâu la bursa Chicago Board of Trade (CBOT) a urcat cu 5,4%, până la 8,73 dolari per bushel, după ce anterior a crescut cu 7,7%, până la 8,93 dolari per bushel, cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămânii.

Recordul absolut în ceea ce priveşte cotaţia grâului, atins în luna martie

Recordul absolut în ceea ce priveşte cotaţia grâului a fost atins în luna martie, când un buhsel de grâu s-a tranzacţionat pentru 13,64 dolari.

Tot luni, cotaţia la porumb a crescut cu 2,2%, până la 6,96 dolari per bushel, în timp ce cotaţia la soia boabe a crescut cu 0,8%, până la 14,12 dolari per bushel.

„Aceasta este o mişcare inflaţionistă, care susţine preţurile la grâu şi porumb. Preţurile au crescut dar creşterile viitoare vor depinde de modul cum va evolua situaţia”, a declarat un trader de la Singapore.

Moscova şi-a anunţat sâmbătă decizia de a-şi suspenda participarea la acordul ce asigură exportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagră ca răspuns la atacul cu drone asupra flotei ruseşti din Crimeea, atac nerecunoscut de Kiev, care acuză Moscova că fabrică un pretext pentru a-şi justifica retragerea din acord.

Acordul de la Istanbul prevede în special inspectarea navelor comerciale

Acordul de la Istanbul prevede în special inspectarea navelor comerciale care trec prin Strâmtoarea Bosfor în cele două sensuri, fără şi cu încărcătură, de către cinci echipe compuse din doi inspectori ruşi, doi ucraineni, doi turci şi doi delegaţi ai ONU.

Acordul, intrat în vigoare la 1 august, a permis exportarea din porturile ucrainene a peste 9 milioane de tone de cereale şi alte produse agricole, potrivit JCC, care a numărat în această săptămână, în largul Istanbulului, peste 170 de nave care aşteptau să fie inspectate.