Fonduri Europene

Creșterea eficinței energetice și gestionarea inteligentă în clădirile publice, cu destinația CANTINĂ, Strada Petru Rareș, Nr.37B, Nr. CAD. 64009-C1

Contributor
Autor Contributor
tg-frumos-cantina-comunicat-de-presa-ed-tiparitaonline-69669a5094113
Distribuie articolul
Articolul anterior CHL: Lulea trece la limită de Zug; Frolunda, victorie la Brynas
Articolul următor cj-cluj-doatrea-recuperare-comunicat-finalizare-proiect-69669a509f31a Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Recuperare“
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Mihai Eminescu, spirit universal
Cultură și Educație Opinii
In memoriam Mircea Manolescu
Cultură și Educație
Dor de Grigore Vieru
Cultură și Educație