CHL: Lulea trece la limită de Zug; Frolunda, victorie la Brynas

Echipa elvețiană Zug și cea suedeză Lulea s-au înfruntat în manșa tur a semifinalei CHL (sursa foto: captură ecran IIHF.TV)

Partida Zug – Lulea, din manșa tur a semifinalelor Champions Hockey League, de marți seară, a început într-o notă de dominare suedeză. Lulea a pus presiune pe adversar și a beneficiat și de două perioade de superioritate numerică, dar nu a reușit să înscrie.

De partea cealaltă, elvețienii au părut nițel crispați, poate afectați și de miza întâlnirii, precum și de faptul că evoluau în fața propriilor suporteri.

Până la urmă, pe final de repriză, Liedes a făcut vizibilă și pe tabelă superioritatea suedeză de pe gheață, înscriind pentru 1-0 (scorul la prima pauză).

Heikki Liedes a ”deschis balul” pentru suedezi

Deși repriza a doua a început cam în aceeași notă, după 6-7 minute de joc Zug a avut o ocazie imensă de egalare, pucul șutat de un jucător al echipei-gazdă lovind violent bara.

Kovar va egala în cele din urmă, fructificând o superioritate numerică jucată foarte bine de elvețieni, însă ulterior Hedqvist (în inferioritate, după o gafă a apărării elvețiene!) și Tardif vor puncta pentru Lulea, care va intra înainte de repriza decisivă cu un avantaj de două goluri: 3-1.

Jan Kovar aduce egalarea pentru Zug, după o superioritate excelent jucată

În mitanul al treilea, Tomas Tatar își va lăsa echipa în inferioritate de două minute (agățare cu crosa), dar suedezii nu vor reuși să-și majoreze avantajul.

În schimb, puțin timp mai târziu, același Tatar își va lua revanșa și va reduce din diferență la o superioritate elvețiană: Zug – Lulea 2-3.

Până la final, nu s-a mai marcat, astfel că acesta a fost scorul final.

În cealaltă semifinală, Frolunda a câștigat în deplasare la Brynas (2-0).

Lulea și Frolunda par favorite pentru calificarea în marea finală – dar să nu anticipăm, în hochei o diferență de 1 sau 2 goluri se poate ”șterge” destul de repede.

Manșa retur a semifinalelor va avea loc pe 20 ianuarie.

(Sursa foto: capturi ecran IIHF TV)

