Creșteri de prime la CEO, deși compania a înregistrat pierderi

Eugen Măruţă (gds.ro)

Salariații Complexului Energetic Oltenia vor beneficia de prime mai mari de la 1 iunie. Sindicatele și administrația Complexului Energetic Oltenia au ajuns la o înțelegere în cursul zilei de joi și au decis să semneze Actul Adițional la Contractul Colectiv de Muncă.

Cu toate că solicitaseră mai mulți bani la primele de peste an, sindicatele au obținut mai puțin. Astfel, s-a hotărât ca prima de Ziua Minerului și Energeticianului să fie suplimentată cu 250 de lei și va fi în final de 1.550 de lei. De asemenea, prima de Crăciun va fi suplimentată cu 250 de lei și va fi în final de 1.550 de lei.

Ambele prime care mai sunt de încasat până la finalul acestui an de către mineri și energeticieni vor fi impozitate cu 10%. În plus, fiecare salariat al Complexului Energetic Oltenia va primi lunar, suplimentar, un adaos de 400 de lei. Adaosul final va fi de 1.200 de lei, față de 800 de lei, cât este în momentul de față.

Sporul de producție nu mai depinde de CCM

O altă prevedere din Actul Adițional la Contractul Colectiv de Muncă se referă la includerea sporului de producție și a adaosului salarial în contractul individual de muncă, fără să mai fie condiționat de Contractul Colectiv de Muncă. Astfel, sporul și adaosul nu vor fi pierdute de către salariați, în cazul în care vor apărea probleme economice majore, precum insolvența.

Toate beneficiile din Actul Adițional se vor acorda de la 1 iunie. Sindicatele solicitaseră suplimentarea cu 300 de lei a primelor de peste an. De asemenea, se ceruse și o sută de lei în plus la cota de combustibil. Aceste lucruri nu au fost însă acceptate de Directoratul Complexului Energetic Oltenia. Este de precizat că majorarea primelor are loc în contextul în care Guvernul a anunțat că în 2021 la întreprinderile de stat cu pierderi nu pot avea loc majorări de salarii. Sindicatele și administrația din Complexul Energetic Oltenia au ocolit prevederea legală și au negociat asupra majorării veniturilor, respectiv adaosul lunar și primele de peste an. Veniturile respective nu sunt incluse în salariul de bază.

ITM se va pronunța asupra Actului Adițional

Actul Adițional semnat de către sindicatele și administrația Complexului Energetic Oltenia a fost depus la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj pentru a fi verificat și înregistrat. Inspectorii de muncă se vor pronunța asupra legalității documentului, nu și asupra majorărilor acordate celor 12.000 de mineri și energeticieni.

Este de precizat că administrația companiei energetice a cerut și un punct de vedere Minsterului Finanțelor cu privire la majorarea de venituri de la Complexul Energetic Oltenia, însă nu a făcut public dacă a primit un răspuns la solicitarea respectivă. Cert este că administrația a decis să semneze Actul Adițional la Contractul Colectiv de Muncă pentru a acorda de luna viitoare noile drepturi. Complexul Energetic Oltena a încheiat anul trecut cu pierderi de peste un miliard de lei și anul acesta a prognozat pierderi de peste 700 de milioane de lei.