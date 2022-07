Criză politică în Italia, pe fondul destrămării coaliției la guvernare. Premierul Mario Draghi și-a prezentat demisia, președintele țării o refuză

Într-un comunicat, președinția italiană a anunțat joi seară că președintele Sergio Mattarella a refuzat demisia primului ministru Mario Draghi. Acesta își anunțase în cursul aceleiași zile intenția de a-și prezenta demisia după ce formațiunea politică M5S (Mișcarea 5 Stele), membră a coaliției guvernamentale la putere, a hotărât să boicoteze un vot de încredere în Senat. Votul de încredere era legat de decretul-lege conținând măsuri în valoare de circa 23 milioane de euro destinate ajutorării familiilor și întreprinderilor pentru a face față inflației. Textul contestat conține de asemenea o măsură vizând facilitarea construirii în Roma a unui incinerator al gunoaielor, căruia i se opune ferm M5S. Analiști politici italieni pun însă poziția M5S pe seama unor rațiuni electoraliste ale acestei formatuni politice ce dorește să recupereze mai multă vizibilitate. Câștigătoare la ultimele alegeri legislative din 2018 a 32% din voturi și obținerea unei majorități relative în parlament, această formațiune politică nu a încetat de atunci să piardă din influența politică. În acest moment, potrivit sondajelor de opinie, M5S nu mai beneficiază decât de de 10-11% din intențiile de vot și numeroși membri au părăsit această formațiune politică.Coaliția de al cărei sprijin a beneficiat Mario Draghi a inclus până acum toate forțele politice reprezentate în parlament, cu excepția extremei drepte Fratelli d’Italia. Teoretic, Mario Draghi dispune, deci, de o majoritate pentru a guverna chiar și fără M5S, dar fostul președinte al Băncii Centrale Europene a declarat nu o dată că nu va conduce un guvern fără această formațiune politică.

Reamintim că Mario Draghi s-a angajat în conducerea problemelor țării în 2021, cu scopul de a constitui o coaliție de ”unitate națională”, capabilă să depășească pandemia și criza economică ce i-a urmat. Or, a considerat el, fără sprijinul M5S guvernul său devine ”politic” și domnia sa nu a fost mandatat să conducă un astfel de cabinet. Această poziție a fost reafirmată de Draghi și joi .”De la discursul meu de învestitură în parlament, a declarat Draghi, am spus întotdeauna că guvenul continuă numai dacă are o perspectivă clară de a realiza programul guvernamental asupra căruia au votat toate forțele politice… Aceste condiții nu mai există în prezent”, a afirmat premierul Draghi.

Dar, joi seară, în loc să accepte demisia, președintele Sergio Mattarella l-a invitat pe Mario Draghi să se prezinte în parlament pentru a verifica dacă poate obține din nou încrederea partidelor care i-au susținut guvernul încă de la formarea lui, la 20 iulie. Toate forțele de stânga au dat asigurări că vor vota încrederea în guvernul Draghi. Liga, condusă de Matteo Salvini, pare să prefere revenirea la urne, în timp ce M5S nu exclude ipoteza revenirii în rândurile majorității parlamentare care sprijină guvernul Draghi.



Foto: Quirinale.it, Attribution, via Wikimedia Commons