Cu puțin timp înaintea învestiturii lui Joe Biden, Donald Trump va părăsi Washingtonul

Donald Trump, anunță Associated Press, va părăsi Washingtonul miercuri dimineață, cu puțin timp înaintea învestiturii succesorului său, Joe Biden. Sursele citate de Associated Press anunță chiar o ceremonie de adio de mare anvergură ce ar urma să aibă loc la plecarea sa spre Florida. Ceremonia, s-a aflat de la persoane la curent cu plecarea din Washington, urmează să aibă loc la baza aeriană Andrews, cu aceeași pompă cu care Donald Trump era primit cu prilejul vizitelor pe care le-a făcut, ca președinte, în străinătate: covorul roșu, garda de onoare, fanfara militară și chiar 21 salve de tun. Zburând pentru ultima oară la bordul lui Air Force One, Trump are drept destinație proprietatea sa de la Mar-a-Lago, din Florida, unde ar intenționa să locuiască după încheierea mandatului prezidențial.

Informația de mai sus, care nu a fost confirmată de Casa Albă, pare să confirme totuși părerile exprimate de alte surse potrivit cărora Donald Trump dorește să creeze un eveniment menit să deturneze atenția opiniei publice de la ceremonia învestiturii lui Joe Biden.

Reamintim că Donald Trump a declarat încă după violențele din 6 ianuarie de la Capitoliu, comise de susținători ai săi, că nu va participa la învestitura succesorului său, la care Joe Biden a răspuns că “aceasta este o decizie bună”. În schimb, vicepreședintele Mike Pence și-a anunțat intenția de a fi prezent la ceremonie, veste bine primită de Joe Biden. În plus, s-a aflat că domnia sa s-a întreținut telefonic cu noua vicepreședintă Kamala Harris, căreia i-a oferit ajutor.

Foto: By DOD photo by U.S. Air Force Staff Sgt. Jette Carr – https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59529703