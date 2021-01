Pfizer are un “plan” vizând limitarea întârzierii livrărilor de vaccinuri

Grupul american Pfizer, asociat cu laboratorul german BioNTech, a dorit, sâmbătă, să dea asigurări în privința livrărilor de vaccinuri către Europa, după anunțul îngrijorător dat în ajun potrivit căruia urmează o reducere a cadenței livrărilor de vaccinuri “pentru 3-4 săptămâni”. Cele două grupuri au indicat însă că au deja un plan vizând accelerarea producției și revenirea la calendarul inițial al livrărilor către Uniunea Europeană “începând cu săptămâna din 25 ianuarie”.

Noul plan, se spune într-un comunicat comun semnat de Pfizer și BioNTech, “ar urma să permită limitarea doar la o săptămână a întârzierii livrărilor de vaccinuri contra Covid-19. El va permite creșterea capacităților de fabricare în Europa și furnizarea mult mai multor doze în al doilea semestru”.



O modificare a procesului de producție

“Noi vom reveni la calendarul inițial al livrărilor către Uniunea Europeană începând din săptămâna lui 25 ianuarie, urmând să se asigure o creștere a livrărilor după 15 februarie”,mai anunţă cele două grupuri farmaceutice. Pentru a se ajunge la această performanță, au precizat ele, sunt necesare unele modificări ale procesului de producție. În acest scop, Pfizer și BioNTech anunță că uzina lor de la Puurs “va cunoaște o reducere temporară a numărului dozelor livrate în cursul săptămânii viitoare”.

Foto: By U.S. Secretary of Defense – https://www.flickr.com/photos/secdef/50744856181/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97927175