Cum alegi corect o spira snec pentru sistemul in care va fi integrata?

Mecanism foarte important in industriile de manipulare in vrac, snecul transportator este utilizat pentru a deplasa materiale intr-un mod rapid si practic. Se utilizeaza aceste mecanisme in industrii care manipuleaza cereale, deseuri alimentare, furaje pentru animale, deseuri solide si o multime de alte materii.

Pentru ca sistemul de snec transportator sa functioneze mereu la capacitate optima, ai nevoie de o spira snec produsa dintr-un material solid. De asemenea, este foarte important sa alegi spira in functie de sensul de invartire. Afla din acest articol care sunt toate criteriile de care trebuie sa tii cont si unde gasesti cele mai bune solutii de spire!

De ce sa tii cont atunci cand alegi o spira snec?

Un prim criteriu foarte important pe care trebuie sa il iei in calcul, atunci cand alegi spira, este reprezentat de materialul din care este produsa aceasta. Dat fiind faptul ca se monteaza pe aplicatii dinamice, cu functionare intensa, este necesar ca materialul sa fie unul solid.

In acelasi timp, metalul din care este produsa spira trebuie sa ii confere acesteia si capacitatea de a fi actionata cu usurinta. Cele mai bune solutii la care poti sa apelezi sunt spirele din otel, hardox sau inox. Aceste materiale sunt caracterizate de rezistenta si adaptabilitate la miscari.

Un alt element pe care trebuie sa il iei in calcul este reprezentat de forma de constructie a spirei pe care o solicita sistemul in care va fi integrata. Exista trei categorii principale din care poti alege spira, din acest punct de vedere:

1. Spira continua, cu grosime constanta – acest tip de spira are aceeasi grosime pe toata inaltimea sa

2. Spira continua, cu grosime variabila – in aceasta categorie intra acele spire a caror grosime se modifica de la un capat la celalalt

3. Spira pas cu pas – din acest punct de vedere, exista spira snec cu pas progresiv, cu pas constant sau cu multipas.

Si directia de infasurare este foarte importanta, atunci cand analizezi tipul de spira pe care trebuie sa il alegi. Exista spire de stanga sau de dreapta. Pentru a sti de ce varianta ai nevoie, este necesar sa verifici modul in care se face miscarea aplicatiei pe care este utilizat snecul. Este foarte important ca spira sa fie compatibila cu sensul de transport, deoarece alegerea unei spire cu sens diferit va face imposibila functionarea optima a aplicatiei.

Si dimensiunile sunt importante si trebuie sa fie bine stiute, inainte de a achizitiona o spira snec. Pentru a avea certitudinea ca alegi o spira potrivita aplicatiei pe care o utilizezi, este necesar sa cunosti valorile urmatoarelor dimensiuni: diametru exterior, pas, diametru interior, grosimea bazei spirei pentru snec.

Toate dimensiunile sunt masurate si exprimate in milimetri. Este importanta cunoasterea acestor detalii, deoarece doar in baza unor masuratori precise vei putea comanda o spira snec de dimensiuni optime.

Asadar, acestea sunt principalele elemente pe care trebuie sa le iei in calcul, atunci cand alegi spirele pentru snec. Este necesar sa cunosti dimensiunile, directia de infasurare si sa analizezi foarte bine materialul potrivit pentru aplicatia ta.

Alege sa investesti in spire pentru snec de la AllIndustrial.ro, pentru a avea siguranta unor componente rezistente si eficiente, pe termen lung.