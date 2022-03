Alegerea smartphonului potrivit, raportat la cerintele utilizatorului din 2022

Cand cumparati un telefon, este usor sa fiti ametiti de o sticla curbata sau sa fiti influentati de logo-urile anumitor brand-uri care pot starni invidia prietenilor dumneavoastra.

Dar poate ca este mai bine sa va uitati putin mai adanc si sa faceti cumparaturi pe baza calitatii tehnologiei pe care o achizitionati.

Exista o multime de caracteristici ale telefonului care separa cele mai importante telefoane de cele care se vand pur si simplu pentru ca exista un panou urias al acestora tencuit pe fiecare panou publicitar din fiecare oras important.

Mai jos sunt prezentate cateva dintre cele mai importante caracteristici pe care un smartphone de top trebuie neaparat sa le aiba in 2022.

Rezolutia si calitatea ecranului

De la ecranul familiar al iPhone-ului la ecranele Super LCD de la HTC, este evident ca producatorii pun foarte mult accent pe aspectul ecranului smartphone-urilor lor. Ecranul este primul lucru pe care il vedeti atunci cand observati telefonul. Ca urmare, producatorii nu sunt preocupati numai de dimensiunea ecranului, ci si de calitatea acestuia. Doi factori cheie care determina calitatea afisajului sunt rezolutia si tehnologia de afisare.

Rezoluția este o măsură a numărului de pixeli care se înghesuie într-un spațiu dat. O rezoluție mai mare înseamnă mai mulți pixeli și, ca urmare, o imagine mai clară. Tehnologia de afișare se referă la tipul de ecran utilizat. Cele mai comune tipuri sunt LCD și AMOLED.AMOLED (Active Matrix Organic Light Emitting Diode) este o tehnologie mai nouă, care câștigă încet popularitate. Ecranele AMOLED au mai multe avantaje față de ecranele LCD tradiționale. În primul rând, acestea consumă mai puțină energie, ceea ce poate contribui la prelungirea duratei de viață a bateriei. De asemenea, sunt mai subțiri șimai ușoare decât LCD-urile. În cele din urmă, ecranele AMOLED au un raport de contrast mai bun și sunt mai sensibile la atingere.

Camera foto

Alegerea telefonului cu camera potrivita devine din ce in ce mai importanta. Cu toate acestea, cu toate smartphone-urile incarcate cu mega pixeli, este foarte greu sa alegeti telefonul cu camera potrivita. Ca urmare, nu puteti determina calitatea camerei unui smartphone doar uitandu-va la fisa sa de specificatii. Nu va deranjati sa intrebati agentii de vanzari, deoarece probabil va vor spune ca telefonului are o camera care este exceptional de buna, desi nu au incercat-o niciodata ei insisi. O modalitate eficienta de a afla calitatea camerei unui telefon este sa va uitati la fotografiile si videoclipurile de testare. Multe site-uri web și recenzii de telefoane includ fotografii și videoclipuri de test realizate cu camera telefonului. Când vă uitați la fotografiile de test, acordați atenție detaliilor din fotografie, precum și reproducerii culorilor. Dacă este posibil, încercați să găsiți un videoclip care a fost filmat în condiții de iluminare slabă.

Mai mult de stocare internă

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le căutați atunci când cumpărați un nou telefon este spațiul de stocare intern. Acest lucru se datorează faptului că, pe măsură ce trece timpul, veți acumula în mod inevitabil din ce în ce mai multe fișiere (fotografii, videoclipuri, aplicații etc.) care vor ocupa spațiu pe telefon. Prin urmare, este important să alegeți un telefon cu suficient spațiu de stocare internă pentru a să se adapteze nevoilor dumneavoastră.

Cele mai multe smartphone-uri high-end vin fie cu 256 GB, fie cu 512 GB de stocare. Dacă sunteți un utilizator experimentat care își folosește telefonul pentru orice (de exemplu, pentru a face multe fotografii și clipuri video, pentru a stoca muzică etc.), atunci ar trebui să vă luați un telefon cu cel puțin 256 GB de stocare.

Durata de viata a bateriei – Cat timp poate dura?

Puteti avea cel mai rapid automobil din lume. Daca nu este alimentat cu combustibil, nu poate merge nicaieri. Acelasi principiu se aplica si in cadrul smartphonurilor. In mod ideal, un telefon ar trebui sa aiba o capacitate a bateriei care sa va permita utilizarea telefonului pe intreaga durata a unei zile. Cand cumparati un smartphone, asigurati-va ca are cel putin o baterie de 4000 mAh. Smartphone-urile cu astfel de specificatii ar trebui sa dureze aproape sau mai mult de o zi intreaga de utilizare.

Daca sunteti in cautarea unui telefon Android, huawei p50 pro 512gb este unul dintre cele mai bune telefoane pe care le puteti cumpara. Huawei continua sa-si arate priceperea cu Huawei P50 Pro, care in 2022 este catalogat ca fiind un telefon care ofera performante excelente si care are o camera impresionanta. Seria Huawei P iese in evidenta pentru camerele sale, iar P50 Pro nu este diferit.

Concluzie

Cu atat de multe caracteristici la care trebuie sa fiti atenti, aproape orice telefon va avea probabil un punct cheie la care nu exceleaza. Insa, solutia este alegerea unui telefon care are cele mai multe caracteristici care va intereseaza. Pentru a obtine un telefon care va place cu adevarat, trebuie sa faceti unele cercetari inainte de a face o alegere.