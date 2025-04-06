Glamourul de la Hollywood te face sa visezi, actori celebri precum De Niro sau Al Pacino sunt idolii tăi? Ți-ar plăcea să fii și pe scenă și te întrebi cum poți să devii actor și să-ți faci visul să devină realitate? Sau îți dorești asta pentru copilul tău?

Glamourul de la Hollywood te face sa visezi, actori celebri precum De Niro sau Al Pacino sunt idolii tăi? Ți-ar plăcea să fii și pe scenă și te întrebi cum poți să devii actor și să-ți faci visul să devină realitate? Sau îți dorești asta pentru copilul tău?

Cele mai importante lucruri

Pentru a deveni actor, poți studia la UNATC sau alte facultăți de profil, sau te poți înscrie la o școală de arte privată.

Poți practica actoria și fără pregătire, dar startul poate fi mult mai dificil.

Creativitatea, curajul, schimbarea și dragostea pentru prezentarea de sine sunt cele mai importante premise

Munca ta de zi cu zi este plină de culoare, cu mai multe fațete și incitantă, dar ești și responsabil pentru existența ta

Cum devii actor?

A fi actor este o profesie în care poți intra prin multe opțiuni diferite, chiar dacă vorbim despre o schimbare totală de carieră. Acest lucru oferă multe oportunități, dar creează și concurență și îngreunează începerea.

Căile comune către actorie, care în cele din urmă deschid cele mai multe uși și îți oferă cele mai bune oportunități, sunt o ucenicie sau un curs de licență.

Învățarea actoriei

Îți poți finaliza formarea de actorie la o școală de actorie privată sau de stat. Aici vei învăța totul despre istoria actoriei și teatrului, veți avea lecții de actorie clasică, îți vei forma vocea și abilitățile de dans și, de asemenea, vei învăța cum să interpretezi și să creezi piese de teatru. Cu pregătire de actorie clasică, poți urma și cariere precum dramaturg sau actor de voce (voice-over).

Avantaje and dezavantaje

Instruire diversă cu conținut din diferite domenii

Oportunități bune de carieră și competitivitate

Școlile private pot fi scumpe

Adesea examene de admitere dificile, cu multă concurență

Studiul actoriei

Poți studia actoria atât la nivel de licență, cât și de master la diferite colegii și universități de stat și private. Universitatea oferă, de asemenea, cursuri de film și teatru, cursuri de actorie, muzică și dans. Dar și pregătirea lucrărilor academice despre film și teatru.

Avantaje and dezavantaje

Oferte din toată țara

Universități cu o bună reputație și contacte în lumea muncii

Universitățile private sunt destul de scumpe

Uneori este concurență mare la examenul de admitere

A deveni actor fără pregătire – este posibil?

Da, poți lucra ca și actor fără nicio pregătire sau diplomă. Dar ai nevoie de mult talent, muncă asiduă și perseverență pentru a te învăța tot ce învață alții de-a lungul anilor de antrenament. Și o mare parte de noroc, mai ales la început, să obții roluri fără nicio pregătire și referințe.

Învățarea actoriei la o școală de arte

Poti invata încă de mic tainele actoriei de la profesorii școlii Bravissimo din București și poți sa pornești într-o călătorie captivantă în culise cu sfaturi exclusive de la profesioniști.

De ce este nevoie pentru a deveni actor?

În primul rând, ar trebui desigur să ai o mare pasiune pentru lumea filmului, a televiziunii și a teatrului. Interesul pentru piese istorice și învățarea de texte complicate este, de asemenea, importantă.

De asemenea, trebuie să fii nerăbdător să te prezinți și să nu ai teama să te vadă ceilalți oameni, să te asculte și să te judece. Abilitatea de a interpreta și de a fi creativ pentru a-ți însuși diferite roluri este la fel de importantă ca și abilitățile puternice de comunicare.

În mod ideal, aveți experiență anterioară în muzică și dans. Alte trăsături care pot fi utile pentru o carieră de actor sunt:

Flexibilitate

Capacitate critică

Perseverență și muncă asiduă

Memorie bună

Creativitate

Abilități puternice de comunicare

Umor

Un profesor de actorie bun știe cât de importante sunt creativitatea și umorul atunci când vine vorba de preluarea și îndeplinirea unei varietăți de roluri.

Actoria înnăscută

Nimeni nu poate acționa la fel de convingător, să râdă la fel de captivant și să fie la fel de amuzant ca Toma Caragiu. Nu degeaba actorul a fost popular și căutat pentru multe roluri.

Ce face un actor?

Ca actor, ai o varietate de sarcini. Desigur, vei fi în fața camerei sau pe scenă mult și des, jucând rolurile în fața unui public sau filmând un film sau un serial. Pe lângă această parte a îndatoririlor tale, profesia de actor implică și o serie de alte sarcini:

Castinguri : La începutul carierei, participi adesea la castinguri. Cauți singuri roluri sau ești plasat prin agenția ta. La casting, nu numai că te prezinți, ci și joci scene.

: La începutul carierei, participi adesea la castinguri. Cauți singuri roluri sau ești plasat prin agenția ta. La casting, nu numai că te prezinți, ci și joci scene. Învățarea de replici și pregătirea pentru roluri : după ce ai fost acceptat pentru un rol, vei primi scenariul pentru a învăța replicile pe de rost și pentru a fi pregătit pentru prima zi de filmare. Te vei pregăti intens pentru personajele pe care le joci. Directorul îți va oferi instrucțiuni despre cum să faci acest lucru și poți învăța abilități suplimentare, cum ar fi dansul.

: după ce ai fost acceptat pentru un rol, vei primi scenariul pentru a învăța replicile pe de rost și pentru a fi pregătit pentru prima zi de filmare. Te vei pregăti intens pentru personajele pe care le joci. Directorul îți va oferi instrucțiuni despre cum să faci acest lucru și poți învăța abilități suplimentare, cum ar fi dansul. Filmare : Odată ce pregătirile sunt finalizate, începe filmarea. Vei fi implicat în toate scenele în care apare personajul tău și pot exista mai multe filmări pe scenă. Vei face și fotografii promoționale, cum ar fi pentru afișul filmului.

: Odată ce pregătirile sunt finalizate, începe filmarea. Vei fi implicat în toate scenele în care apare personajul tău și pot exista mai multe filmări pe scenă. Vei face și fotografii promoționale, cum ar fi pentru afișul filmului. Dublarea filmelor : Dacă ai probleme cu calitatea sunetului, îți poți dubla dialogurile într-un studio de înregistrare.

: Dacă ai probleme cu calitatea sunetului, îți poți dubla dialogurile într-un studio de înregistrare. PR: participi la interviuri, scrii articole de presă sau te implici în presă în alt mod pentru a-ti consolida prezența publică.

Munca de zi cu zi ca și actor

Cum arată ziua de lucru ca actor depinde, desigur, de domeniul în care lucrezi:

Viața ca actor de film: ca actor de film, o mare parte a zilei tale se desfășoară pe platourile de filmare. Începi dimineața în camera de machiaj, unde ți se fac machiajul și coafura pentru rolul tău. Creatorii de costume îți oferă apoi hainele pentru ziua filmării sau prima scenă. După aceea, începi să filmezi în diverse locații.

Viața ca actor de teatru: în teatru, ziua de lucru începe de obicei pe scenă sau în sala de repetiții, unde lucrezi la piesa cu ceilalți actori, cu regizorul și poate și cu dramaturgul. Spectacolele au loc de obicei de mai multe ori pe săptămână, și pot fi și seara sau în weekend. Uneori se întâmplă să repeți mai multe piese în același timp.

Cât câștigă un actor?

Cât câștigi ca și actor variază și depinde mai ales de faima ta. Mai ales la început, nu este ușor să te afirmi împotriva unor actori buni și cunoscuți și să obții un rol care să plătească bine.

În lumea filmului și a televiziunii, ești uneori plătit pe zi de filmare. Aceasta înseamnă că primești o sumă fixă ​​pentru fiecare zi în care filmezi. Dar nu fiecare zi pe care o petreci pe platourile de filmare este de fapt filmare.

Mulți actori, mai ales la început de carieră, nu pot trăi doar din actorie. Prin urmare, ar trebui să cauți măcar un loc de muncă cu jumătate de normă. Acest job ar putea fi chiar într-o industrie similară, de exemplu, ca prezentator radio, dj, entertainer de evenimente, etc. .

Ce oportunități de carieră ai ca și actor?

Un actor are cu siguranță o gamă largă de opțiuni de carieră și șansa de a fi într-o zi una dintre fețele mari și cunoscute din industrie. Te poți specializa în diverse domenii:

Actor în film și televiziune: în calitate de actor de film, poți să-ți faci drum în lumea serialelor și a filmelor și să obții roluri din ce în ce mai bune când ai prestații bune.

Actor în teatru: Într-un teatru, ai ocazia să obții un loc de muncă permanent. Prin urmare, această cale este de obicei puțin mai de viitor decât o carieră ca actor de film.

Profesii conexe: De asemenea, te poți extinde în domenii legate de actorie și muncă, de exemplu, ca dramaturg, actor de muzical sau actor de voce și, eventual, chiar să combini actoria cu una dintre aceste profesii.

Dar, în primul rând, îți determini propria carieră ca actor. Și nimeni nu știe mai bine decât un profesor de actorie cum să te pună în scenă cu încredere.

Cum obții un loc de muncă ca actor?

Dacă ești actor în căutarea unui rol, ai o gamă largă de opțiuni. Cu cât ești mai faimos, cu atât șansele tale de a fi abordat și rezervat de companiile de producție sunt mai mari. Prin urmare, cu siguranță ar trebui să faci puțină promovare (site web, profile pe rețele sociale etc.) pentru a putea fi găsit.

Altfel, poți obține roluri prin agenții și companii de producție. Dar îti poți asigura următorul rol și prin castinguri deschise și reclame pe diverse portaluri online (internationale), cum ar fi StagePool.

Concluzie

A fi actor este o profesie specială. Dar să o începi și să o practici cu succes nu este ușor, deși realizabil. Cu multă determinare, muncă asiduă, disciplină și abilitatea de a face față dezamăgirilor și eșecurilor, poți deveni un actor de succes.