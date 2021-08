Cum poti organiza o petrecere pe cinste?

Vrei sa organizezi o petrecere pe cinste cu prietenii tai dar nu stii cum sa ii surprinzi? Nu este greu sa o faci pentru ca poti gasi aici articole pentru petrecere.

Asaza in gradina o masa mare si intinde peste ea o fata de masa colorata, cu imagini jucause. Copiii vor fi fascinati de buburuza miraculoasa, de animalele de la ferma, de minioni sau de Patrula Catelusilor.

Sau poate ca vrei sa asterni planetele sistemului solar sau pe Harry Potter, un musafir extraordinar.

O masa plina de imaginatie

Asadar, am intins masa si peste ea am asezat o fata de masa asa cum ne-am dorit. Ce urmeaza? Aranjam binecunoscutele farfurii albe si fara personalitate sau incercam sa ii surprindem si mai tare pe invitati?

Hai sa ii surprindem ca sa iasa petrecerea si mai placuta. Daca avem fani ai fotbalului, putem sa le asezam in fata o farfurie colorata cu patratelele unui balon rotund. Astfel, microbistii vor discuta si mai abitir despre pasiunea lor comuna.

Putem alege farfurii scoica, cactus, pirat, dovleac sau pisica. In cazul in care acestea ni se par prea cuminti, incercam cu fioaroasa Dia de los Muertos! Ii gasim, de asemenea si pe Mickey Mouse, pe Super Mario, pe printesele Disney si pe multi altii.

Nu vor lipsi paharele. Avem ocazia sa facem un tandem superb cu farfuriile, adica sa utilizam acelasi motiv sau sa venim cu alte idei. Cum ar arata un pahar cu dinozaur langa o farfurie cu plantele sistemului solar?

Putem sa ne punem imaginatia si mai mult la incercare!

Langa farfurii si pahare asezam, bineinteles, tacamurile. Nu utilizam nici plastic, nici metal, ci lemn, eco si traditional. Si putem sa-i surprindem pe invitati cu tacamuri pictate, fie in negru, fie in roz. Si, de ce nu, in albastru sau cu stele aurii.

Tu alegi ce combinatii vrei sa faci! Tacamurile vor sta alaturi de servetele colorate sau care te indeamna sa ai o stare de spirit pozitiva. ”Always be positive”, nu-i asa?

La o masa nu pot lipsi lumanarile. Si aici putem combina dupa cum ne duce inima. Lumanari minge de fotbal, lumanari palarie pirat, lumanari pisicute, lumanari urs, lumanari little star si multe, multe altele.

Acum vine momentul culminant al petrecerii

Momentul culminant al petrecerii este atunci cand sunt aduse tortul si prajiturile. Pentru un efect vizual cat mai interesant, putem apela la decoratiuni. Si avem destule posibilitati: dinozauri, cactusi, lebede, pirati, unicorni, rachete, pasari flamingo.

In cazul in care vrem sa-l surprindem pe sarbatorit, avem posibilitatea sa alegem numarul care reflecta varsta lui. Inclusiv pentru cei mai mici dintre noi, un 1 pentru prima aniversare!

Nu este greu deloc sa facem totul ca la carte. Culorile, decoratiunile, imaginile si formele sunt amanunte care imbogatesc o reuniune oriunde aceasta are loc.

Iar daca totul se deruleaza intr-un cadru relaxat, de ziua cuiva, la aniversarea unui eveniment, sau pur si simplu la o iesire cu prietenii, satisfactia este garantata atat pentru cei mari cat si pentru cei mici.