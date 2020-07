Cainii sunt considerati a fi cei mai loiali prieteni necuvantatori ai oamenilor, iar acest lucru a fost dovedit de nenumarate ori de-a lungul timpului. Sunt extrem de inteligenti si se ataseaza foarte repede de stapanii lor. Este important, insa, ca iubitorii de animale sa stie cum sa le aleaga cel mai bine hrana umeda sau hrana uscata, astfel incat sa le asigure toti nutrientii de care au nevoie pentru o buna dezvoltare de-a lungul timpului. Urmatoarele sfaturi extrem de utile si practice, oferite de MegaPet.ro pot fi un reper important pentru stapanii care isi propun sa aleaga hrana umeda caini intr-un mod corect.

Urmatoarele sfaturi extrem de utile si practice, oferite de MegaPet.ro pot fi un reper important pentru stapanii care isi propun sa aleaga hrana umeda caini intr-un mod corect.

De ce este recomandata hrana umeda pentru caini?

Pe piata exista o gama larga de tipuri de hrana dintre care pot alege persoanele care au caini si, indiferent ca este vorba despre hrana umeda sau hrana uscata caini, medicii veterinari le recomanda in functie de anumite avantaje pe care le pot sustine.

De exemplu, hrana umeda este gustoasa, asigura o senzatie de satietate indelungata si, in acelasi timp, este pe placul a foarte multe tipuri de rase de caini. Mai mult, patrupedele prefera alimentele umede datorita savorii si gustului, dar si pentru ca hrana din aceasta categorie este hidratanta. Cainii care nu beau suficient de multa apa pe parcursul zilei se pot deshidrata, insa daca mananca alimente umede, organismul lor se bucura un echilibru perfect.

Hrana umeda se alege in functie de criterii bine determinate

Unul dintre primele aspecte la care este ideal ca stapanii sa fie atenti, inainte de a cumpara hrana umeda pentru caini, este referitor la varsta animalelor. Daca pentru patrupedele tinere sunt recomandate alimentele cat mai bogate in nutrienti si vitamine, adultii au alte tipuri de nevoi atunci cand vine vorba despre hrana pe care o prefera.

Pe lista elementelor care pot contribui la alegerea celor mai bune alimente umede pentru caini se numara si nevoile speciale pe care acestia le-ar putea avea. De exemplu, exista hrana umeda speciala pentru caini alergici, dar si pentru cainii care sufera din cauza artritei sau din cauza unor boli renale. In acelasi timp, iubitorii de animale trebuie sa mai ia in considerare si faptul ca anumiti caini pot suferi de diabet sau de obezitate, asa ca trebuie sa fie extrem de precauti atunci cand le aleg mancarea umeda potrivita.

Nu in ultimul rand, hrana umeda pentru caini mai poate fi aleasa in functie de ingredientele din componenta sa, dar si in functie de calitate. In general, alimentele economice sunt cele mai slab calitative, avand un procent redus de proteine animale si prea multi aditivi artificiali. In schimb, exista si hrana premium, care se distinge prin proprietatile sale excelente, fiind recomandata pentru cainii de toate varstele!

Punand in balanta varsta animalelor, preferintele acestora in materie de hrana, nevoile speciale pe care le-ar putea avea, dar si ingredintele incluse in formule, stapanii cainilor le pot alege mult mai usor hrana umeda ideala! Prietenii necuvantatori merita tot ce este mai bun, incepand de la alimentatie si pana la dragoste si atentie!