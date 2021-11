Cum se curata corect un dozator de apa si cat de des?

Calitatea apei este influentata in mod direct si de starea in care se afla dozatorul, motiv pentru care trebuie sa ai grija ca acesta sa fie curatat corect, in mod regulat. Altfel, utilizarea unui dozator de apa devine inutila.

Pentru a evita degradarea acestuia si asigurarea pastrarii calitatii apei, specialistii in domeniu recomanda curatarea profesionala, in mod constant. In caz contrar, degeaba vei investi in aparate de inalta performanta, caci lipsa igienizarii corecte poate afecta atat dozatorul, cat si calitatea apei consumate.

Cum se curata corect un dozator apa?

H2On.ro recomanda ca, pentru a mentine in parametrii calitativi atat apa, cat si dozatorul, igienizarea sa se faca trimestrial, prin procesul de ozonizare. Mai mult decat atat, pentru a te asigura ca vei oferi o viata lunga acestui tip de dispozitiv, poti opta si pentru o igienizare completa anuala.

Tipuri de curatare a aparatului

1. Curatare la suprafata – se realizeaza la fiecare schimbare a bidonului, cu apa si inalbitor sau otet. In cazul in care alegi sa folosesti inalbitor, trebuie adaugat 20 de mililitri in 4 litri de apa. Daca alegi sa-l cureti cu otet, atunci trebuie sa folosesti o solutie compusa din 1 litru otet la fiecare 3 litri de apa. Odata obtinuta solutia, aceasta se toarna in aparat.

Nu uita ca in prealabil sa deconectezi dispozitivul de la orice sursa de energie electrica si sa indepartezi bidonul cu apa!

Acest tip de curatare nu este deloc dificil si nu ar trebui sa dureze mai mult de 5 minute, pentru a evita uzura aparatului. Dupa ce ai turnat solutia in aparat, tot ce trebuie sa faci este sa o lasi sa curga prin robinetul de apa rece. Dupa ce ai facut curatarea si ai montat un nou bidon, gusta apa, pentru a te asigura ca este potabila si ca orice urma de inalbitor sau de otet a disparut;

2. Curatare specializata partiala – se realizeaza trimestrial. In cadrul acestui tip de igienizare, dozatorul de apa va fi supus unei curatari mai amanuntite. Astfel, bazinele aparatului vor trece printr-un proces specializat de ozonizare, care sa garanteze pastrarea calitatii apei la cel mai inalt nivel posibil. O astfel de curatare poate fi realizata fara probleme de specialistii H2On.ro;

3. Curatarea specializata totala – se realizeaza anual si cuprinde ozonizare, decalcifiere si dezinfectare bacteorologica, folosind detergenti industriali profesionali. Acest procedeu nu poate fi realizat acasa, ci doar in ateliere specializate in intretinerea si repararea dozatoarelor.

H2On.ro are o gama variata de produse, iar fiecare dozator de apa este rezistent, usor de folosit si cu un design modern, fiind foarte usor de integrat in orice spatiu. Indiferent de modelul ales, vei investi atat intr-un dispozitiv performant, cat si in servicii de livrare apa la birou si la domiciliu prompte, astfel incat sa te poti bucura pe deplin de alegerea facuta. Fie ca alegi un model mecanic sau electronic, functionarea acestora este silentioasa si economica.

Intra pe site si consulta gama completa de produse si servicii si alege ceea ce raspunde cel mai bine nevoilor tale si ale celor dragi tie. Fie ca alegi un serviciu de livrare apa sau cafea, fie ca optezi pentru un dozator de apa, H2On.ro iti asigura servicii de calitate.