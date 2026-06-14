Președintele SUA, Donald Trump, împlinește azi 80 de ani

Tiberiu Cocora (gds.ro)

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, împlinește astăzi 80 de ani. Omul de afaceri, care și-a construit un imperiu imobiliar înainte de a intra în politică, se află la al doilea mandat la Casa Albă, după ce a revenit în funcția de lider al celei mai mari puteri a lumii în urma alegerilor prezidențiale din 2024. Parcursul său, marcat de succese în afaceri, falimente răsunătoare și controverse politice, îl transformă într-una dintre cele mai influente și discutate figuri ale scenei internaționale.

Ce știm despre Donald Trump, președintele USA

Donald Trump, cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite, s-a născut la 14 iunie 1946, în Queens, New York. Fiul lui Fred Trump, un bogat investitor imobiliar stabilit în New York City, Donald Trump a absolvit New York Military Academy (NYMA) din New York (1964) și Școala de Business Wharton a Universității Pennsylvania (1968). După terminarea studiilor, s-a alăturat companiei imobiliare a tatălui său, redenumită The Trump Organization, potrivit site urilor thefamouspeople.com și whitehouse.gov/.

The Trump Organization s-a implicat, în anii ’80-’90, într-o multitudine de proiecte, inclusiv hoteluri, stațiuni, clădiri rezidențiale și comerciale, cazinouri și terenuri de golf, atât în Statele Unite, cât și în străinătate. Criza imobiliară din această perioadă l-a condus însă la faliment, potrivit surselor citate.

În anii 2000, afacerile sale imobiliare s-au revigorat. În paralel, a dezvoltat o serie de afaceri și în industria modei sau în formare profesională (Trump University sau The Trump Entrepreneur Initiative; 2010), mai scrie site-ul thefamouspeople.com.

A făcut parte din Partidul Republican până în 2001, și, după ce a fost membru al Partidului Democrat (2001-2008), s-a reînscris în Partidul Republican, în 2009, notează site-ul thefamouspeople.com.

Primul mandat (2017-2021)

Candidat al Partidului Republican la alegerile prezidențiale americane din 2016, a fost nominalizat oficial de partid, în iulie 2016. Donald Trump a câștigat alegerile primare din partid, la 2 martie 2016, acesta aflându-se în competiția internă cu alți patru candidați: Marco Rubio (senator de Florida), Ted Cruz (senator de Texas), John Kasich (guvernator Ohio) și Ben Carson (chirurg). A câștigat alegerile prezidențiale din SUA, desfășurate la 8 noiembrie 2016, cu sloganul ‘Make America Great Again’, învingând-o pe candidata democrată Hillary Clinton. A preluat funcția la 20 ianuarie 2017.

În timpul primului mandat la președinția SUA (2017-2021), Trump s-a remarcat prin folosirea platformei de socializare Twitter (actuală platformă X) ca mecanism principal de comunicare directă cu publicul american, alți politicieni și corpul de presă, se arată pe site-ul whitehouse.gov/.

A semnat un proiect de lege major de reformă fiscală și a supravegheat o reducere a reglementărilor federale. Politicile sale comerciale protecționiste au inclus tarife la aluminiu, oțel și alte produse de import. Administrația Trump a renegociat și acorduri comerciale cu Mexic, Canada, China, Japonia și Coreea de Sud. Alte priorități interne au inclus numirea membrilor Curții Supreme, sistemul judiciar federal, bugetele militare crescute, controlul frontierelor și al imigrației, reforma justiției penale și reducerea prețurilor medicamentelor eliberate pe bază de rețetă, mai informează site-ul whitehouse.gov/.

Trump, al treilea președinte american pus sub acuzare

La 24 august 2020, a fost desemnat candidatul Partidului Republican în cursa pentru un al doilea mandat la Casa Albă. În urma alegerilor prezidențiale din noiembrie 2020, Trump a fost învins de candidatul Partidului Democrat, Joe Biden. A refuzat să admită înfrângerea, făcând acuzații de fraudă electorală. Aliații lui Trump din Congres au indicat că vor obiecta la certificarea Congresului a rezultatelor pe 6 ianuarie 2021. În acea zi, protestatarii pro-Trump au asaltat clădirea Capitolului SUA, la instigările lui Trump, perturbând confirmarea alegerilor prezidențiale, ceea ce a dus la evacuarea Congresului, potrivit washingtonpost.com/ și nytimes.com/.

A fost al treilea președinte din istoria SUA care a fost pus sub acuzare de Camera Reprezentanților și singurul președinte care a fost pus de mai multe ori sub acuzare: în 2019 – pentru abuz de putere și obstrucție a Congresului în legătură cu scandalul Ucrainei.

În mai 2024, un juriu din New York l-a găsit pe Donald Trump vinovat de 34 de infracțiuni de falsificare a înregistrărilor comerciale, devenind astfel primul fost președinte american condamnat pentru o infracțiune. Sentința, ce urma să fie pronunțată în iulie, apoi în septembrie, a fost amânată succesiv.

Al doilea mandat (2025-prezent)

Și-a anunțat înscrierea în cursa prezidențială, din 5 noiembrie 2024, încă din 2022. A fost desemnat oficial candidatul Partidului Republican la alegerile prezidențiale la data de 15 iulie 2024, în cadrul Convenției naționale a Partidului Republican (15-18 iulie 2024). În context, Donald Trump a anunțat că îl va alege pe senatorul de Ohio, James David Vance, pentru a-i fi vicepreședinte în cazul în care va câștiga alegerile prezidențiale din noiembrie, scrie Agerpres.

La 6 noiembrie 2024, republicanul Donald Trump a obținut un nou mandat nesuccesiv de președinte, învingând-o pe democrata Kamala Harris. Donald Trump a utilizat același slogan ca în alegerile din 2016: ‘Make America Great Again’. Mandatul său a debutat la 20 ianuarie 2025.

Al doilea său mandat a avut în centrul preocupărilor reforma imigrației, deportările, aplicarea de tarife vamale altor țări, reducerea cheltuielilor federale, reducerea forței de muncă federale, creșterea autorității executive și implementarea unei politici externe neintervenționiste.

De al doilea mandat al lui Trump este legată și declanșarea războiului din Iran, în 28 februarie 2026, de către SUA și Israel. Administrația Trump a oferit diverse explicații pentru declanșarea războiului, între care necesitatea prevenirii represaliilor iraniene după un atac israelian așteptat, distrugerea capacităților de rachete ale Iranului, împiedicarea regimului de la Teheran să construiască o armă nucleară, confiscarea resurselor petroliere ale regimului iranian sau realizarea unei schimbări de regim etc. (surse: Reuters, AFP).

Donald Trump a fost căsătorit de trei ori: cu Ivana Zelnickova (1977-1992), cu care a avut trei copii; cu Marla Maples (1993-1999), cu care are o fiică; cu Melania Knauss (2005-prezent), cu care are un fiu.